Copiii din Uniunea Europeană ar putea avea în viitor acces restricționat la rețelele sociale până la o anumită vârstă. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat miercuri, în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, că va numi un grup de experți până la finalul anului pentru a recomanda cea mai bună cale de acțiune.

Von der Leyen a comparat rețelele sociale cu alcoolul și tutunul, domenii reglementate strict pentru minori.

„Aşa cum pe vremea mea, noi, ca societate, ne-am învăţat copiii că nu pot fuma, bea sau viziona conţinut pentru adulţi până la o anumită vârstă, cred că este timpul să luăm în considerare să facem acelaşi lucru şi pentru reţelele de socializare”, a declarat președinta CE.

„Simt anxietatea părinţilor care fac tot posibilul pentru a-şi proteja copiii. Aceşti părinţi se tem că, atunci când copiii lor ajung să aibă un telefon, ar putea fi expuşi la o gamă largă de pericole doar cu un scroll.”

Șefa CE a enumerat printre riscuri hărțuirea online, conținutul pentru adulți, materialele care promovează autovătămarea și „algoritmi care profită de vulnerabilităţile copiilor cu scopul explicit de a crea dependenţe”.

Un posibil reper este legislația pregătită în Australia, unde platformele precum X, TikTok, Facebook și Instagram ar putea deveni accesibile doar de la 16 ani.

Comisia Europeană dezvoltă în paralel o aplicație pentru verificarea vârstei, destinată conținutului considerat nepotrivit pentru copii și adolescenți.

Potrivit unui sondaj citat de Ursula von der Leyen, în Germania 70% dintre respondenți susțin introducerea unei vârste minime pentru accesul la rețele sociale.

Dacă Bruxelles-ul deschide acum dezbaterea despre o limită europeană de vârstă pe rețelele sociale, Parisul merge deja mai departe. În timp ce Ursula von der Leyen anunță un grup de experți pentru a identifica soluțiile optime, Franța a ales să transforme anxietatea părinților și riscurile dovedite în propuneri legislative ferme.

Un raport prezentat joi la Paris propune interzicerea accesului la rețele sociale pentru copiii sub 15 ani și instituirea unei „restricții digitale” pentru adolescenții între 15 și 18 ani. Măsura vizează combaterea „capcanei algoritmice” și a riscurilor asupra sănătății mintale, în contextul anchetei asupra TikTok, relatează AFP.

Raportul comisiei parlamentare de anchetă, lansată în martie, atrage atenția că expunerea prelungită la algoritmii platformelor poate afecta dezvoltarea tinerilor.

„O astfel de interdicţie ar permite să se transmită un semnal atât copiilor, cât şi părinţilor că, înainte de vârsta de 15 ani, reţelele sociale nu sunt inofensive”, a declarat pentru AFP deputata partidului prezidenţial Laure Miller (EPR), raportoare a comisiei.

Parlamentarii au audiat familii, reprezentanți ai platformelor și influenceri pentru a evalua modul în care funcționează TikTok, aplicație descrisă de Miller drept un model copiat ulterior de alte rețele. Comisia a fost creată după citarea în judecată a TikTok, la sfârșitul lui 2024, de un grup de șapte familii care acuzau compania că a expus tinerii la conținuturi periculoase.

Printre reclamanți se numără Géraldine, o mamă de 52 de ani care și-a pierdut fiica, Pénélope, la 18 ani.

„Este complicat pentru noi, părinţii, să moderăm toate acestea”, a explicat ea pentru AFP. După tragedie, femeia a descoperit videoclipuri cu scarificare publicate și urmărite de fiica ei. „Nu TikTok a ucis-o pe fiica noastră, pentru că, oricum, ea nu se simţea bine. (…) Reţeaua a împins-o către o stare de nefericire”, a adăugat Géraldine.

Platforma susține că protecția tinerilor este „prioritatea sa absolută” și a indicat că inteligența artificială a permis eliminarea a 98% din conținuturile neconforme în Franța anul trecut. Totuși, deputații consideră că măsurile sunt „deficitare” și „foarte ușor de ocolit”.

Datele din rapoartele de transparență arată că între septembrie 2023 și decembrie 2024 numărul moderatorilor francofoni TikTok s-a redus cu 26%. În acest context, comisia notează că algoritmii de recomandare rămân „deosebit de puternici” și pot crea bule de conținut dăunător pentru adolescenți.

Raportul propune și o clauză suplimentară: dacă rețelele nu își respectă obligațiile legale în următorii trei ani, accesul pentru toate persoanele sub 18 ani ar putea fi interzis. Inițiativa vine pe fondul presiunilor mai multor state europene – între care Franța, Spania și Grecia – pentru o reglementare mai strictă la nivelul Uniunii Europene privind siguranța minorilor în mediul online.