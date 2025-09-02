Podcastul „Hai România” a transmis o ediție specială cu titlul „Ursula la București”, un exercițiu de luciditate jurnalistică și analiză strategică. Moderatorul emisiunii, jurnalistul EVZ Dan Andronic, l-a avut invitat pe profesorul și analistul de politică externă Ștefan Popescu, pentru o conversație tensionată, cu întrebări directe și răspunsuri tăioase, menită să explice semnificația vizitei președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în România și consecințele reconfigurării raportului de forțe la nivel mondial.

„A venit Ursula la București, a fost summitul de la Tianjin, iar China a organizat o demonstrație de forță cu parada militară din Piața Tiananmen. Sunt foarte multe lucruri care ne anunță că vin vremuri complicate”, a punctat Dan Andronic încă din deschiderea ediției.

Moderatorul a subliniat importanța conectării agendei românești la tabloul mai larg al geopoliticii: „România nu mai e o insulă, un sistem autarhic în care lucrurile se pot desfășura într-un paralelism total cu restul lumii, nici chiar cu restul Europei.”

Ștefan Popescu:

„A venit în primul rând pentru susținerea ei politică. România și statele din Est sunt mult mai apropiate de viziunea sa politică, spre deosebire de statele centrale, care manifestă rezerve. În al doilea rând, la Bruxelles există un sentiment de panică după summitul de la Washington. Uniunea Europeană trebuie să înțeleagă rapid care sunt nevoile flancului estic, într-un moment în care Statele Unite par decise să facă un pas în spate, dacă nu chiar să se dezangajeze din această zonă, mai ales în privința Ucrainei.”

Dan Andronic a mers mai departe:

„E clar că Statele Unite își reconfigurează viziunea strategică pentru următoarea decadă. Următorul inamic real al SUA va fi China. Sub ce formă – război economic sau convențional – doar istoria va arăta.”

Summitul de la Tianjin a adus însă o fotografie cu greutate geopolitică: premierul Indiei, Narendra Modi, alături de Vladimir Putin și Xi Jinping.

„O coregrafie atent jucată, o sfidare la adresa Washingtonului”, a comentat Andronic. Strategia americană de tip „Reverse Kissinger” – atragerea Rusiei de partea sa pentru a o rupe de China – nu a funcționat.

În această nouă ecuație, vocea Europei devine tot mai slabă.

Ștefan Popescu:

„Din păcate, Europa nu mai este un actor strategic. Nu are o armată comună, nu are o cultură strategică comună și nici o guvernanță comună. Uniunea Europeană, din păcate, nu contează.”

Analistul a trasat trei mari incertitudini:

Noua relație comercială cu Statele Unite, care nu mai acceptă modelul german bazat pe exporturi masive și excedente uriașe.

Ridicarea parțială a sancțiunilor impuse Rusiei, o mutare ce ar putea determina statele europene să-și recalibreze brusc strategiile economice. Exemplul: explozia exporturilor germane către Kârgâstan – un paravan pentru fluxurile comerciale ocolite.

Extinderea UE până în 2030 – o miză dorită, dar periculoasă. „Dacă Albania, Macedonia de Nord, Serbia, Republica Moldova sau chiar Ucraina intră în UE cu drept de veto intact, funcționarea devine imposibilă. Europa riscă să fie împinsă spre formula unei Uniuni cu viteze multiple.”

Discuția a ajuns inevitabil la Germania – principal contributor la politica de coeziune și viitor finanțator al reconstrucției Ucrainei.

Ștefan Popescu: