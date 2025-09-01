Ursula von der Leyen, preşedintele Comisiei Europene, a anunțat că Europa pregătește planuri destul de clare pentru trimiterea unei trupe internaționale în Ucraina, ca parte a garanțiilor de securitate după conflict, iar aceste planuri vor fi susținute de SUA.

Ea a menționat că președintele SUA, Donald Trump, a confirmat că va exista o prezență americană ca parte a acestui sprijin și că acest lucru a fost clar exprimat de mai multe ori. Trupa ar putea include zeci de mii de soldați sub conducere europeană, cu ajutorul american în domenii precum controlul și comandă, informații și supraveghere. Acordul a fost stabilit luna trecută.

„Preşedintele Trump ne-a asigurat că va exista o prezenţă americană ca parte a sprijinului. Acest lucru a fost foarte clar şi afirmat în repetate rânduri”, a spus ea într-un interviu acordat pentru Financial Times.

Luni, Ursula von der Leyen va veni în România, la Constanța, și va avea întâlniri cu primarul Nicușor Dan și cu reprezentanți ai Armatei.

Joi, ea și alți lideri europeni, printre care cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer și secretarul general NATO Mark Rutte, se vor întâlni la Paris, la invitația președintelui francez Emmanuel Macron, pentru a continua discuțiile despre situația din Ucraina.

Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, se află în discuții cu aliații europeni pentru a permite contractorilor înarmați să ajute la construirea fortificațiilor în Ucraina. Acest plan ar putea face parte dintr-o strategie de pace pe termen lung pentru Ucraina.

Propunerea lui vine ca o soluție alternativă după ce a zis că trupele americane nu vor staționa în Ucraina. Contractorii americani ar putea fi desfășurați pentru a ajuta la reconstruirea apărărilor de pe linia frontului de luptă, la construirea de noi baze militare și pentru a proteja interesele companiilor americane. Prezența soldaților privați ar acționa ca un factor de descurajare pentru Rusia, descurajând-o să încalce un eventual acord de încetare a focului, potrivit The Telegraph.

Planul lui include misiuni de poliție aeriană, instruire și operațiuni navale în Marea Neagră. Detaliile finale ale planului ar putea fi anunțate în curând, după săptămâni de activitate diplomatică declanșată de discuțiile dintre Trump cu Putin. Principalele componente ale planului de securitate includ:

întărirea frontierei: forțele ucrainene ar apăra o frontieră întărită pe liniile frontului, așa cum ar fi convenit într-un eventual acord de pace;

contractori americani: fortificațiile de pe linia frontului și bazele din apropiere ar putea fi construite de contractori militari privați americani;

zonă tampon: unele națiuni europene au propus ideea unei zone tampon demilitarizate pentru a separa forțele ucrainene și ruse;

forță de reasigurare: o forță condusă de europeni ar putea fi staționată mai adânc în Ucraina ca o a treia linie de apărare.

Turcia ar conduce o misiune navală în Marea Neagră pentru a asigura rutele comerciale de transport maritim către și dinspre Ucraina. Misiunea, susținută de Bulgaria și România, ar conduce eforturile de deminare a apelor.

Turcia a blocat accesul în Marea Neagră atât pentru navele rusești, cât și pentru navele mai noi promise Ucrainei de aliații occidentali, în încercarea de a limita conflictul din zonă. România a cumpărat nave militare de la șantierele navale turcești, pregătindu-se să joace un rol mai important în regiune.

Misiunile de antrenament occidentale ar putea fi mutate în baze militare din vestul Ucrainei pentru a accelera procesul de reînarmare și reconstrucție a forțelor armate ucrainene.