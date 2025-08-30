Doliu în Ucraina. A fost asasinat. Volodimir Zelenski acuză: A fost plănuit minuțios

Zelenski a afirmat în discursul său zilnic către națiune că, din păcate, crima a fost planificată minuțios, și a asigurat că autoritățile depun toate eforturile pentru a rezolva cazul.

Deputatul Andrii Parubîi, cunoscut pentru implicarea sa în revoluția proeuropeană din Piața Maidan din 2014, a fost împușcat mortal sâmbătă la Lvov, un mare oraș din vestul Ucrainei, de un bărbat neidentificat care a tras mai multe focuri de armă și a fugit, conform declarațiilor procurorului general.

Parchetul ucrainean a informat sâmbătă după-amiază că a demarat o anchetă privind uciderea lui Andrii Parubîi, în vârstă de 54 de ani.

”O anchetă preliminară a fost deschisă pentru uciderea intenţionată a lui Andrii Parubîi”, a indicat Biroul procurorului general într-un comunicat. Acesta menţionează că autorul este căutat de poliţie.

Fotografii de la locul faptei, difuzate de presa ucraineană și a căror autenticitate nu a fost confirmată, arată un bărbat cu fața însângerată întins pe asfalt, pe stradă.

Suspectul, îmbrăcat ca livrator și aflat pe o bicicletă electrică, a fost identificat, potrivit postului public ucrainean Suspilne, care citează surse anonime.

Vestea morții lui Andrii Parubîi a stârnit un val de omagii din partea oficialilor ucraineni, iar unii au sugerat că Rusia ar putea fi implicată în acest atac.

”Noi facem o legătură între acest omor şi poziţiile sale proucrainene”, a sugerat deputata Irîna Gheraşcenko, care afirmă că Moscova ”ar putea să fie la originea acestei crime brutale”.

Până în prezent, autoritățile nu au menționat o posibilă implicare a Rusiei și nu au făcut nicio legătură cu invazia Ucrainei începută în 2022.

Andrii Parubî este cunoscut pentru rolul său în marile mișcări proeuropene din Ucraina, mai întâi în „Revoluția Portocalie” din 2004 și apoi în protestele din Piața Maidan din 2014.

În cadrul manifestațiilor din Maidan, el a fost „comandantul” Grupurilor de Autoapărare, confruntate cu represiuni violente. Aceste proteste au forțat plecarea de la putere a președintelui prorus de atunci, Viktor Ianukovici, care a fugit în Rusia în 2014.

După plecarea lui Ianukovici, Parubî a ocupat timp de câteva luni funcția de secretar al Consiliului de Securitate și Apărare Națională. În aceeași perioadă a izbucnit un conflict în estul Ucrainei, cu separatiști proruşi susținuți de Moscova, evenimente care au pregătit terenul pentru invazia rusă din februarie 2022.

Încă din perioada URSS, Parubî a militat pentru independența Ucrainei. Ca istoric, a pledat cu tărie pentru folosirea limbii ucrainene în raport cu rusa, un subiect extrem de politic în țară.

Premierul Iulia Svîrîdenko a salutat memoria lui Parubî ca pe un „patriot” care a avut o contribuție majoră la formarea statului ucrainean. Actualul președinte al Parlamentului (Rada), Ruslan Stefanciuk, a declarat că Andrii Parubî „și-a dedicat viața luptei pentru independența Ucrainei încă din tinerețe”.

Fostul președinte Petro Poroșenko a condamnat uciderea sa drept „un tir în plină inimă a Ucrainei” și a calificat-o drept „un act de teroare”.