Un raport recent al Energy and AI Observatory, din cadrul Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), evaluează disponibilitatea centrelor de date din Europa, luând în considerare atât infrastructurile deja existente, cât și proiectele aflate în planificare.

Este bine cunoscut faptul că centrele de date, în special cele dedicate inteligenței artificiale și calculului de înaltă performanță (HPC), funcționează cel mai eficient în regiuni cu climă rece și resurse ample de apă.

Totuși, cele mai multe huburi continuă să fie concentrate în Europa de Vest și de Sud, în timp ce Europa Centrală și de Est – cu excepția câtorva centre mai mici deja operaționale și a unui hub de dimensiuni mai mari planificat în Polonia – rămâne în mare parte slab acoperită.

Centrele de date optimizate pentru AI din regiune sunt vitale pentru flancul estic al UE. Ele sprijină creșterea economică prin generarea unui număr mic, dar valoros, de locuri de muncă, dezvoltă ecosistemele locale de AI și reduc latența, îmbunătățind performanța în sectoare precum finanțe, servicii cloud, inteligență artificială și streaming.

Totodată, beneficiile de imagine sunt semnificative: investițiile în centre de date și infrastructură AI în Europa Centrală și de Est transmit semnale pozitive investitorilor internaționali, un aspect crucial pentru țările a căror apropiere de Rusia a influențat negativ fluxurile de investiții în ultimii trei ani.

Acest aspect devine cu atât mai important cu cât investițiile private în centrele de date din regiune rămân reduse, în ciuda deschiderii guvernelor locale de a susține investițiile străine directe și a condițiilor relativ favorabile, atât din punct de vedere climatic, cât și administrativ.

Deciziile Comisiei Europene privind viitoarele gigafabrici de AI, dintre care sunt planificate patru sau cinci, vor fi cruciale, transmitând încrederea blocului comunitar și angajamentul de a investi în flancul estic al Europei.

Aceste gigafabrici vor reprezenta huburi de calcul și stocare de date de ultimă generație, la scară mare, proiectate special pentru dezvoltarea, antrenarea și implementarea modelelor și aplicațiilor AI de nouă generație, la nivel hiper-scalat, inclusiv modele cu sute de trilioane de parametri.

Prin combinarea unei capacități uriașe de calcul, a centrelor de date eficiente energetic și a automatizării bazate pe AI, aceste facilități vor seta noi standarde în antrenarea, inferența și implementarea modelelor de inteligență artificială.

În iunie, Comisia Europeană a anunțat că a primit 76 de scrisori de interes din partea a 16 state membre pentru construirea de gigafabrici AI, pentru care plănuiește să aloce 20 de miliarde de euro.

Este de remarcat că executivul european a decis să nu dezvăluie numele aplicanților, invocând că acestea reprezintă „informații confidențiale de afaceri” furnizate în declarațiile de interes.

Totuși, este cunoscut că, în iunie, Polonia și statele baltice au depus împreună o cerere pentru o gigafabrică AI, semnalând astfel ambiția Poloniei și prudența țărilor baltice față de capacitatea și accesibilitatea fabricii Lumi AI din Finlanda, conectată prin „antene”.

Polonia și statele baltice nu par să renunțe la proiect și, recent, au început să atragă parteneri interesați să investească sau să contribuie la dezvoltarea unui ecosistem mai amplu de AI și tehnologie în jurul acestei inițiative.