Sam Altman a recunoscut că este ușor să se scrie despre o posibilă „bulă speculativă” în domeniul AI, adăugând că, în opinia sa, o parte dintre aspectele inteligenței artificiale sunt încă oarecum speculative.

Îngrijorările legate de supraevaluarea companiilor de inteligență artificială cresc în Silicon Valley, unde analiștii se întreabă dacă avansul rapid al valorii acestor firme este influențat, cel puțin parțial, de ceea ce numesc „inginerie financiară”.

Sam Altman a recunoscut că unii investitori ar putea lua decizii greșite și că start-up-urile mai puțin serioase ar putea pleca cu sume considerabile de bani. Totuși, referindu-se la OpenAI, el a subliniat că „aici se întâmplă ceva real”.

Îngrijorări similare privind o potențială bulă AI au fost exprimate recent de Banca Angliei, Fondul Monetar Internațional și de Jamie Dimon, CEO-ul JP Morgan, care a declarat pentru BBC că „nivelul de incertitudine ar trebui să fie mai ridicat în mintea majorității oamenilor”.

La o discuție organizată la Muzeul de Istorie a Calculatoarelor din Silicon Valley, Jerry Kaplan, recunoscut ca pionier în antreprenoriatul AI, a declarat că experiența sa include patru bule speculative anterioare. În prezent, el se arată mai îngrijorat decât în perioada boom-ului dot-com, subliniind că o eventuală prăbușire a pieței AI nu va afecta doar sectorul tehnologic, ci va avea repercusiuni asupra întregii economii.

Prof. Anat Admati de la Stanford Graduate School of Business avertizează că este dificil de prezis când va apărea o bulă și că, de fapt, nu poate fi confirmată decât după ce aceasta s-a spart. În acest an, companiile din domeniul AI au generat aproximativ 80% din câștigurile pieței bursiere americane, iar Gartner estimează că cheltuielile globale pentru AI vor atinge 1,5 trilioane de dolari până la sfârșitul anului 2025.

OpenAI se situează în mijlocul unei rețele complexe de tranzacții financiare și parteneriate majore, incluzând acorduri de miliarde de dolari cu Nvidia și AMD pentru centre de date și echipamente de calcul, investiții semnificative din partea Microsoft și tranzacții de 300 de miliarde de dolari cu Oracle. Proiectul Stargate, finanțat de Oracle și SoftBank, continuă să crească în amploare la fiecare câteva luni.

Pe măsură ce aceste colaborări se complică, experții atrag atenția asupra percepției exagerate a cererii de AI și asupra fenomenului de „finanțare circulară” sau „finanțare de către furnizor”. Sam Altman a recunoscut: „Da, împrumuturile pentru investiții sunt fără precedent. Este, de asemenea, fără precedent ca veniturile companiilor să crească atât de repede.”

Deși veniturile OpenAI cresc rapid, compania nu a raportat niciodată profit, iar unele comparații cu precedentul Nortel ridică semne de întrebare. Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, a explicat că „Ei pot să folosească resursele pentru orice doresc. Nu există exclusivități. Obiectivul nostru principal este să îi sprijinim și să îi ajutăm să crească – și să dezvolte ecosistemul.”

Kaplan atrage atenția și asupra impactului ecologic: „Creăm un nou dezastru ecologic provocat de om: centre de date enorme în locuri îndepărtate, care vor rugini și vor contamina mediul, fără ca nimeni să poată fi tras la răspundere, deoarece constructorii și investitorii vor fi dispărut de mult.”

Totuși, speranța în Silicon Valley rămâne: „Ceea ce mă consolează este faptul că internetul a fost construit pe cenușa investițiilor excesive în infrastructura de telecomunicații de ieri”, a spus Jeff Boudier de la Hugging Face. „Dacă există investiții excesive în infrastructura pentru sarcinile de lucru ale AI, pot exista riscuri financiare legate de aceasta. Dar aceasta va permite apariția multor produse și experiențe noi și extraordinare, inclusiv unele la care nu ne gândim astăzi.”

Întrebarea care rămâne pentru sector este cine mai poate susține investițiile uriașe necesare pentru ambițiile companiilor. „Nvidia pare a fi ultimul creditor sau investitor”, a declarat Rihard Jarc, fondatorul buletinului informativ UncoverAlpha. „Cine altcineva are în prezent capacitatea de a investi 100 de miliarde de dolari într-o altă companie?”