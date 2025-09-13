În timp ce analiștii din industrie speculează că clientul său este OpenAI, afacerea de succes a poziționat Broadcom drept un concurent redutabil în spațiul hardware AI.

În ultimii 20 de ani, mare parte din ceea ce alimentează motorul economic al SUA s-a schimbat. De exemplu, jucătorii din sectorul petrolier și industrial au fost cele mai mari companii tranzacționate la bursă în 2005 (măsurate prin capitalizarea pieței), deoarece ExxonMobil și General Electric aveau o valoare de 392 de miliarde de dolari, respectiv 375 de miliarde de dolari, scrie Fool.com.

Două decenii mai târziu, lista celor mai valoroase companii are cinci acțiuni cu o capitalizare de piață de 2 trilioane de dolari (sau mai mult) și toate provin din industria tehnologiei.

Nvidia a condus cererea fără precedent de inteligență artificială (AI) la o evaluare de 4 trilioane de dolari. Microsoft și Apple se află în prezent pe locul doi, cu o capitalizare de piață de 3,6 trilioane de dolari, respectiv 3,5 trilioane de dolari. Urmează Alphabet și Amazon, cu limite de piață de 2,8 trilioane de dolari, respectiv 2,4 trilioane de dolari.

Cu o capitalizare de piață de aproximativ 1,5 trilioane de dolari, se pare că Broadcom (AVGO 3,05%) se va alătura acestui grup select de titani ai tehnologiei. Compania joacă un rol crucial în infrastructura centrelor de date și, prin extensie, în peisajul AI, iar evoluțiile recente sugerează că s-ar putea alătura ”clubului de 2 trilioane de dolari” mai devreme decât ne-am aștepta.

Broadcom își are rădăcinile în industria semiconductorilor, dar și-a extins oferta de produse pentru a include software și soluții de securitate care se extind în centrele de bandă largă, mobile, prin cablu și de date.

Compania se laudă că „99% din tot traficul de internet trece printr-un tip de tehnologie Broadcom”. Acest lucru ajută la consolidarea importanței companiei în dezvoltarea AI.

Broadcom a achiziționat VMWare la sfârșitul anului 2023 și a transformat VMware Cloud Foundation (VCF) într-un model de acces prin abonament, o mișcare strategică extrem de profitabilă.

Compania susține că „peste 90%” dintre cei mai mari 10.000 de clienți ai săi folosesc VCF”.

Rezultatele financiare ale Broadcom arată că afacerile sale sunt în plină expansiune. În cel de-al treilea trimestru raportat recent, Broadcom a generat venituri record, care au crescut cu 22% de la an la an, la 15,9 miliarde de dolari, rezultând un câștig pe acțiune (EPS) ajustat de 1,69 dolari, care a crescut cu 36%.

Broadcom a declarat anterior că oportunitatea sa de IA era între 60 de miliarde de dolari și 90 de miliarde de dolari până în 2027 pentru cei trei clienți existenți.

CEO-ul Hock Tam a dezvăluit că una dintre perspectivele majore ale companiei (despre care mulți cred că este OpenAI) a aprobat o comandă de producție pentru acceleratoarele personalizate AI ale Broadcom, care ar putea genera venituri suplimentare de 10 miliarde de dolari în 2026.

Analiștii estimează că vânzările legate de AI ar putea depăși 40 de miliarde de dolari în acel an, comparativ cu proiecțiile anterioare de 30 de miliarde de dolari.

Cu toate acestea, analiștii de la BofA Securities au remarcat că piața generală AI continuă să se extindă.