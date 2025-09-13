Aceasta este concluzia unei analize publicate de Foreignaffairs.

Economia SUA se bazează din ce în ce mai mult pe electricitate pentru a încălzi și răci casele, pentru a alimenta afacerile și fabricile și pentru a propulsa mașini, camioane și autobuze.

Noile unități de producție, cum ar fi cele care produc semiconductori, și centrele de date care stau la baza ambițiilor de inteligență artificială ale țării consumă cantități fără precedent de electricitate, scrie publicația.

În total, în următorul deceniu, North American Electric Reliability Corporation, autoritatea independentă de reglementare însărcinată cu monitorizarea fiabilității rețelei, proiectează că cererea națională de energie electrică de vârf va crește cu 18% față de nivelurile actuale.

Creșterea cererii de energie electrică nu este în mod inerent o problemă. Reflectă progresul alimentat de tehnologie pe care îl poate oferi electrificarea. Dar cererea în creștere începe deja să crească prețurile la energie electrică și să împingă rețeaua la limite.

Fără o acțiune rapidă, consumatorii vor plăti mai mult, afacerile vor fi mai puțin competitive, iar țara va risca să-și piardă dominația în inovația tehnologică și producția avansată.

Deși Statele Unite trebuie să construiască noi centrale electrice, acestea nu pot produce suficientă energie electrică destul de rapid pentru a satisface cererea în creștere.

O altă soluție este disponibilă: exploatarea la maximum a sistemului electric existent. Infrastructura energetică din SUA are mult mai multe de oferit. În medie, aproximativ jumătate din infrastructura electrică din Statele Unite este inactivă în orice moment.

Acest lucru se datorează faptului că sistemul electric din SUA a fost proiectat pentru momentele de cerere intensă – rarele episoade de căldură sau frig extreme când nevoia de electricitate atinge vârfuri – nu pentru a furniza energie consumatorilor în cel mai ieftin și eficient mod.

Timp de decenii, Statele Unite s-au bucurat de un relativ avantaj energetic. Prețurile energiei electrice pentru utilizatorii industriali au fost de aproximativ jumătate față de concurenții europeni, iar gospodăriile și întreprinderile americane au beneficiat de resursele energetice vaste ale Statelor Unite.

Cu toate acestea, creșterea masivă a cererii de energie electrică duce rapid la creșterea prețurilor la energie în Statele Unite.

Prețurile cu amănuntul la electricitate în 2025 au crescut cu aproape dublul ratei inflației generale. În prima jumătate a anului, utilitățile au solicitat sau au primit aprobarea pentru o creștere record a tarifelor de 29 de miliarde de dolari, ceea ce înseamnă că consumatorii se vor confrunta cu facturi mai mari la electricitate în următorii ani.

PJM, operatorul regional de rețea care deservește clienții din Michigan până în Virginia, a anunțat că cei 67 de milioane de americani din regiune își vor vedea facturile la electricitate crescând cu până la 20 până la 30% anul viitor.

Consumatorii simt deja stresul: într-un sondaj realizat de PowerLines, o organizație nonprofit de educație a consumatorilor, doi din trei americani au indicat că facturile la utilități sunt o sursă de stres financiar.

Pe măsură ce prețurile cresc, fiabilitatea scade. Piețele de energie din SUA nu reușesc să dețină suficientă energie de rezervă pentru a preveni întreruperile de curent când cererea crește, cum ar fi în zilele foarte calde sau reci. În acest an, nouă din cele 13 piețe de energie din Statele Unite sunt de așteptat să scadă sub un prag critic de fiabilitate.

Această combinație de prețuri mai mari și fiabilitate mai scăzută reprezintă o amenințare directă la adresa securității naționale și a competitivității.

Statele Unite pot satisface o cerere uluitoare, fără expuneri tehnologice, orizonturi lungi de timp sau prețuri mari. Acest lucru se datorează faptului că, acum, chiar și îmbunătățiri modeste în utilizarea infrastructurii energetice existente pot aduce câștiguri uriașe.

O creștere cu cinci puncte procentuale a utilizării infrastructurii electrice existente ar debloca echivalentul electric a aproximativ 60 de noi centrale electrice pe gaz natural.

Deși creșterea eficienței infrastructurii existente poate părea evidentă, este opusă modului în care a fost proiectat sistemul până în acest moment.

În secolul al XX-lea, cu tehnologii limitate de generare a energiei și puține modalități de îmbunătățire cu ușurință a eficienței, scopul era construirea a cât mai multe centrale electrice noi.

Factorii politici au recompensat utilitățile, care dețin un monopol regional asupra energiei electrice și ale căror profituri sunt determinate de autoritățile de reglementare.

În ultimele două decenii, dezvoltatorii de energie au adoptat în mare măsură o abordare nouă: maximizarea investițiilor de capital inițiale, ignorând în același timp cheltuielile de întreținere.

Criza energetică care se profilează impune factorilor de decizie federali, regionali și de stat să adopte reforme care pun consumatorii pe primul loc și lasă soluțiile eficiente să câștige.

La Washington, agenția însărcinată cu supravegherea sistemului electric al Statelor Unite, Comisia Federală de Reglementare a Energiei, a cerut utilităților și operatorilor de rețea să ia în considerare reforme pentru a crește eficiența și a-și moderniza tehnologia.

În ianuarie, de exemplu, FERC a acceptat cererea unui operator de rețea de a amâna până în 2030 normele care îi cer să permită sistemelor de energie distribuită să participe la piețele de energie electrică.