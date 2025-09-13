Centralele termice au rolul de a produce căldură prin încălzirea apei, care ulterior este distribuită prin conducte și radiatoare.

Acestea pot funcționa cu diferite surse de energie, iar alegerea tipului de centrală depinde de resursele disponibile și de necesitățile locuinței. Cele mai răspândite rămân centralele pe gaz, datorită accesului facil și costurilor moderate.

Pe lângă acestea, există centrale pe combustibil solid, care utilizează lemne, peleți sau cărbune, fiind o alternativă frecvent întâlnită în zonele rurale.

Variantele electrice sunt mai rare, dar utile acolo unde nu există alte resurse. În anumite regiuni se folosesc și centrale pe combustibil lichid, cum ar fi motorina sau păcura, o soluție pentru locuințele fără racordare la rețeaua de gaz.

În funcție de tehnologie, centralele pot fi convenționale sau prin condensare. Modelele clasice au randament mai mic și evacuează gaze la temperaturi înalte, în timp ce cele prin condensare recuperează o parte din căldura pierdută, reducând consumul și impactul asupra mediului.

1). Tipuri de centrale termice după combustibil utilizat

Centrale pe gaz: funcționează cu gaz natural sau GPL și sunt cele mai răspândite în locuințe datorită costurilor accesibile și alimentării facile.

Centrale pe combustibil solid: utilizează lemne, peleți, cărbune sau alte materiale solide, fiind des întâlnite în zonele unde rețeaua de gaz nu este disponibilă.

Centrale electrice: produc căldură pe bază de electricitate și reprezintă o alternativă pentru locuințele fără acces la alți combustibili.

Centrale pe combustibil lichid: folosesc motorină sau păcură și sunt o soluție practică în regiunile izolate, fără racordare la gaz.

2). Tipuri de centrale termice după tehnologie

Centrale convenționale (clasice): elimină gazele arse la temperaturi ridicate, ceea ce înseamnă un randament mai scăzut și consum mai mare.

Centrale prin condensare: recuperează căldura gazelor arse și asigură o eficiență superioară, reducând atât consumul de combustibil, cât și nivelul emisiilor.

Verificarea centralei termice înainte de sezonul rece aduce avantaje directe pentru locuință și pentru bugetul familiei. O centrală întreținută corespunzător funcționează în siguranță, fără riscul scurgerilor de gaze sau al depunerilor care pot afecta instalația.

În același timp, consumul de combustibil se reduce vizibil, ceea ce se traduce prin facturi mai mici și un impact mai scăzut asupra mediului. Beneficiile se resimt și la nivelul confortului, căldura fiind distribuită uniform în întreaga locuință. În plus, întreținerea periodică prelungește durata de viață a echipamentului și previne avariile costisitoare care pot apărea chiar în mijlocul iernii.

Beneficiile verificării centralei termice înainte de sezonul rece:

Siguranță: reduce riscul incidentelor provocate de scurgeri de gaze sau de depunerile formate în sistem.

Eficiență energetică: un echipament întreținut consumă mai puțin combustibil, ceea ce înseamnă facturi mai mici și un impact redus asupra mediului.

Confort termic: căldura se distribuie uniform în întreaga locuință, evitând apariția zonelor reci pe durata iernii.

Durată de viață mai mare: verificările și curățările regulate limitează uzura componentelor și mențin funcționarea optimă mai mult timp.

Evitarea avariilor: problemele descoperite la timp previn defecțiuni costisitoare și disconfortul produs de o centrală nefuncțională în sezonul rece.

Pașii pentru o verificare detaliată a centralei includ inspectarea presiunii apei și a gazelor, verificarea filtrelor și a coșului de evacuare, dar și testarea tensiunii de alimentare. Totodată, se acordă atenție termostatului, caloriferelor și robineților din instalație.

Un control amănunțit nu doar că previne defecțiunile, dar poate prelungi durata de viață a centralei. De asemenea, această revizie anuală reduce riscul unor avarii costisitoare și contribuie la funcționarea eficientă a sistemului de încălzire. Revizia presupune verificări obligatorii efectuate de personal autorizat ISCIR, conform legislației în vigoare.

Pașii esențiali pentru pregătirea centralei înainte de iarnă:

Verificarea componentelor: filtrele de apă și gaz, conexiunile, robineții și conductele trebuie inspectate atent pentru a identifica eventuale defecțiuni.

Curățarea filtrelor: filtrele montate sub centrală trebuie menținute curate, deoarece depunerile pot afecta circulația apei și performanța generală a sistemului.

Aerisirea caloriferelor: radiatoarele trebuie verificate astfel încât să fie calde pe toată suprafața, iar aerisirea elimină bulele care împiedică circulația optimă a apei.

Verificarea presiunii: presiunea apei și a gazului trebuie să rămână în limitele recomandate de producător, pentru a evita oprirea sau defectarea centralei.

Verificarea tensiunii: alimentarea electrică trebuie monitorizată constant, deoarece fluctuațiile de curent pot provoca defecțiuni ale plăcii electronice.

Revizia ISCIR: la fiecare doi ani este obligatorie verificarea efectuată de un specialist autorizat, pentru a garanta siguranța și funcționarea legală a centralei.

Specialiștii atrag atenția că o centrală bine întreținută aduce beneficii directe: siguranță pentru locuință, consum mai redus de energie și un confort termic constant în sezonul rece.

Termostatul joacă un rol central în menținerea temperaturii constante. Prin oprirea automată a centralei atunci când este atinsă valoarea setată, acesta contribuie la eficiența consumului și la protejarea echipamentului.

Înainte de sezonul rece, verificarea termostatului și a bateriilor sale este esențială pentru o funcționare optimă. Dacă apar defecțiuni la acest nivel, consumul de gaz poate crește, iar confortul termic poate fi compromis. Un termostat bine calibrat prelungește durata de viață a centralei și menține echilibrul între economie și confort.

Un alt pas important este verificarea caloriferelor. Ele trebuie să fie intacte, fără scurgeri, și aerisite înainte de repornirea instalației. Aerul acumulat în sistem poate împiedica circulația apei calde și reduce randamentul încălzirii.

Procesul de aerisire se face cu ajutorul robinetului special montat pe fiecare calorifer. După eliminarea aerului, apa va circula uniform și radiatoarele vor atinge eficiența maximă. Operațiunea poate fi repetată ori de câte ori se observă zone reci pe suprafața caloriferelor.

Pentru protejarea instalației împotriva înghețului, se utilizează antigel special pentru sistemele de încălzire. Acesta nu doar previne blocajele cauzate de temperaturile scăzute, ci și protejează țevile și schimbătoarele de căldură împotriva coroziunii.

O instalare corectă și o verificare periodică a robineților și țevilor previn disfuncționalitățile din sistem. Depunerile de impurități sau blocajele pot împiedica circulația apei și reduc eficiența încălzirii. În astfel de cazuri, specialiștii recomandă introducerea unor soluții de curățare în instalație.

Presiunea apei din centrală este un indicator important al funcționării corecte. Valorile normale se situează între 1 și 2 bari. Dacă presiunea scade sub aceste valori, instalația trebuie reîncărcată cu apă. În caz contrar, centrala poate intra în avarie sau, dacă presiunea este prea mare, supapa de siguranță va evacua lichidul.

Monitorizarea regulată a manometrului ajută la identificarea rapidă a unor scurgeri sau pierderi de apă din sistem. Chiar și fluctuațiile mici trebuie analizate pentru a preveni defecțiuni mai grave.

Curățarea coșului de evacuare este esențială pentru siguranța locuinței. Depunerile de funingine sau resturile acumulate pot duce la blocaje, cu riscuri de incendiu sau intoxicație. Această operațiune trebuie realizată periodic de personal specializat și este prevăzută de legislație ca măsură de prevenție.

La fel de importantă este verificarea filtrelor centralei. Filtrul anticalcar și cel de impurități trebuie curățate sau înlocuite atunci când este necesar. Acestea previn depunerile care pot afecta schimbătorul de căldură și alte componente esențiale ale instalației.

Un alt element care necesită atenție este regulatorul de gaz, care are integrat un filtru special. Funcționarea sa corectă asigură alimentarea constantă și sigură a centralei, evitând întreruperile sau defectele cauzate de impurități.

Pe lângă verificările mecanice și de combustibil, alimentarea electrică este un factor decisiv în buna funcționare a centralei. Fluctuațiile de tensiune pot afecta placa electronică, una dintre cele mai costisitoare componente.

Pentru a preveni aceste situații, specialiștii recomandă utilizarea unui stabilizator de tensiune. Acesta menține un nivel constant de alimentare, protejând atât centrala, cât și alte aparate din locuință.

O verificare completă a sistemului electric înainte de iarnă oferă siguranța că centrala va funcționa fără întreruperi în cele mai reci zile ale anului.