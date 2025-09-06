Reguli pentru cei care stau cu chirie. Este important să știți pentru ce sunteți responsabil și să clarificați totul cu proprietarul, înainte de a semna contractul de închiriere.

În cazul închirierii unui apartament, întreținerea revine mai puțin chiriașului, majoritatea responsabilităților revenind proprietarului sau companiei de administrare a proprietății, scrie Realtor.

„Lucruri precum problemele de instalații sanitare, reparațiile sistemului de încălzire, combaterea dăunătorilor și chiar reparațiile electrocasnicelor sunt de obicei acoperite”, spune agentul imobiliar Ron Myers, de la Ron Buys Florida Homes.

De asemenea, proprietarii sunt responsabili pentru reparațiile structurale și întreținerea spațiilor comune – cum ar fi holurile, lifturile sau coridoarele.

În schimb, un chiriaș este responsabil pentru sarcini minore, cum ar fi deschiderea unei toalete sau desfundarea unei scurgeri.

„În mare parte, trebuie doar să menții locul curat și fără daune, să schimbi becurile sau filtrele de aer și să anunți proprietarul dacă se strică ceva”, spune Myers.

Închirierea unei case poate oferi mai mult spațiu și intimitate, dar acest lucru vine odată cu mai multă responsabilitate, potrivit lui Nikki Beauchamp, broker asociat la Sotheby’s International Realty din New York City.

În multe cazuri, chiriașii trebuie să se ocupe de întreținerea de bază, care, în mod normal, ar reveni proprietarului unui apartament.

„Adesea, ești responsabil pentru lucruri precum întreținerea curții, programul de colectare a gunoiului și reciclare, curățarea frunzelor și deszăpezirea”, spune Beauchamp.

Alte responsabilități comune ale chiriașilor includ curățarea jgheaburilor, înlocuirea bateriilor detectorului de fum, întreținerea exteriorului și a piscinei sau a căzii cu hidromasaj, dacă este cazul.

Problemele acoperite de obicei de proprietar includ reparații structurale, probleme ale acoperișului, sisteme de încălzire defecte și defecțiuni ale instalațiilor sanitare sau electrice.

„Proprietarii se ocupă de obicei de reparațiile majore”, spune Jennifer Ruelens, proprietara One Focus Property Management.

Lucruri precum combaterea dăunătorilor sunt acoperite uneori de proprietar, alteori de chiriaș, așa că este important să verificați contractul de închiriere pentru clarificări.

Deși asigurarea chiriașilor este recomandată atât pentru apartamente, cât și pentru case, riscurile – și nevoile de acoperire – pot varia.

„O poliță de bază pentru chiriași oferă acoperire pentru bunuri personale și răspundere civilă, deși valoarea acoperirii poate fi limitată”, spune Zachary Patten, proprietarul Oak Grove Insurance.

El crede că este logic ca majoritatea chiriașilor să își mărească acoperirea, atât pentru bunuri personale, cât și pentru răspundere civilă.

„Apartamentele pot beneficia de caracteristici de securitate suplimentare, care pot reduce primele”, spune Ryan Barone, cofondator și CEO al RentRedi.

Pentru case, chiriașii pot avea nevoie de o acoperire mai mare dacă proprietatea include garaje, șoproane sau echipamente de exterior.