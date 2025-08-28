Ministerul Finanțelor a lansat un proiect de lege care prevede modificări importante în domeniul impozitului pe clădiri și al impozitului pe teren pentru persoanele fizice, precum și noi reguli privind impozitarea veniturilor din chirii și închirierea pe termen scurt.

Proiectul introduce norme intermediare până la implementarea evaluării în masă a imobilelor printr-un sistem informatic dedicat, care ar putea furniza valori pentru determinarea bazei fiscale începând cu anul 2026, pentru impozitele aferente anului 2027. Scopul este trecerea etapizată la impozitarea la valoarea de piață a proprietăților.

Astfel, pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă aflate în proprietatea persoanelor fizice, valoarea impozabilă va fi majorată considerabil:

Clădiri construite din materiale durabile, cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire: de la 1.000 lei/mp la 2.677 lei/mp;

Clădiri similare fără instalațiile menționate: de la 600 lei/mp la 1.606 lei/mp.

De asemenea, se modifică articolul 457 din Codul Fiscal pentru a adapta mecanismul de stabilire a impozitului pe clădiri, iar coeficientul de corecție pentru apartamentele din blocuri cu mai mult de 3 niveluri și 8 apartamente este eliminat, considerându-se că nu mai este justificat.

În 2026, nivelurile de impozitare vor fi aplicate direct prin lege, fără necesitatea hotărârilor locale suplimentare legate de inflație.

Ministerul propune și o schimbare a regimului fiscal pentru veniturile din activități independente, inclusiv din cazare:

Se elimină stabilirea venitului net anual pe bază de normă de venit și posibilitatea de a opta pentru sistemul real;

Se introduce o cotă forfetară de 30% pentru cheltuieli, dedusă din venitul brut anual pentru calculul venitului net;

Venitul brut include toate sumele în bani și echivalentul în lei al veniturilor în natură;

Impozitul anual datorat va fi de 10% din venitul net, calculat de contribuabil pe baza Declarației unice;

Contribuțiile sociale obligatorii se aplică conform Titlului V din Codul fiscal.

Același regim fiscal se va aplica proprietarilor persoane fizice care închiriază pe termen scurt camere în locuințe personale (până la 30 de zile pentru aceeași persoană într-un an).

Aceștia vor avea obligația utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale și de a emite bonuri fiscale clienților.

Proiectul reglementează și eșalonarea la plată în formă simplificată, stabilind praguri maxime:

Persoane fizice și asocieri fără personalitate juridică: pentru obligații mai mici de 100.000 lei;

Persoane juridice: pentru obligații mai mici de 400.000 lei.

În prezent există un plafon minim pentru eșalonare, care nu se acordă pentru obligații fiscale mai mici de: 500 lei (persoane fizice), 2.000 lei (asocieri fără personalitate juridică) și 5.000 lei (persoane juridice).

Vezi aici întregul proiect de lege.