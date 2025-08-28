Actele necesare pentru evidența imobilelor vor fi disponibile mai rapid, potrivit unui ordin recent al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Publicat în Monitorul Oficial, documentul prevede scurtarea termenelor pentru principalele servicii de cadastru și publicitate imobiliară. Măsurile vor fi aplicate începând cu data de 23 august 2025 și aduc modificări importante pentru proprietarii de terenuri și clădiri.

Ordinul nr. 1.622/2025 modifică prevederile existente, stabilind perioade mai scurte de eliberare a documentelor. Acesta actualizează anexa Ordinului nr. 1.764/2019 și introduce schimbări pentru înregistrarea inițială a imobilelor.

Astfel, agenția intenționează să eficientizeze procesul de lucru și să reducă timpul de așteptare al cetățenilor. Măsura a fost oficializată prin publicare în Monitorul Oficial.

Un exemplu concret este serviciul de recepție cadastrală, unde termenul maxim a scăzut la 15 zile lucrătoare. Până acum, perioada necesară pentru acest serviciu era de 18 zile, ceea ce genera întârzieri în anumite situații. Această schimbare are ca scop accelerarea înregistrării proprietăților.

Pentru recepția însoțită de alocarea numărului cadastral, perioada de așteptare se reduce la opt zile lucrătoare. Anterior, pentru același serviciu erau necesare 11 zile, ceea ce reprezenta un timp mai mare pentru solicitanți. Aceeași durată de opt zile se aplică și pentru eliberarea actelor necesare înființării unei cărți funciare.

În cazul imobilelor din regiunile reglementate de Decretul-lege nr. 115/1938, termenul de soluționare a cererilor a fost ajustat. Documentele aferente recepției cadastrale și înființării cărții funciare vor fi disponibile în 12 zile lucrătoare. Înainte de modificare, perioada era de 18 zile, ceea ce însemna o așteptare mai lungă pentru proprietari.

Pe lângă aceste reduceri de termene, în 2025 a fost introdusă și o facilitate suplimentară. Începând cu 2 iunie 2025, proprietarii de imobile nu mai sunt obligați să plătească taxa pentru obținerea extrasului de carte funciară pentru informare. Această scutire se aplică indiferent de modul în care este depusă cererea, inclusiv prin intermediul platformelor online.

Anterior, cei care depuneau cereri prin internet erau nevoiți să achite această taxă. Doar persoanele care solicitau documentul direct la ghișeu beneficiau de gratuitate. Noua reglementare elimină diferențele dintre metodele de depunere și uniformizează condițiile pentru toți proprietarii.

Această schimbare vine în sprijinul celor care preferă procedurile electronice, oferindu-le aceeași facilitate ca celor care merg personal la sediile agenției. În același timp, măsura are rolul de a încuraja utilizarea serviciilor digitale.

Ordinul care aduce toate aceste modificări va produce efecte începând cu 23 august 2025. Până la acea dată, vor fi aplicate termenele și procedurile vechi.