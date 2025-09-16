Extrasul de carte funciară pentru informare este gratuit pentru proprietarii terenurilor, dar unele firme cer în continuare bani pe nedrept. Atenție însă! Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) transmite că proprietarul poate obține gratuit extrasul doar pentru imobilul său.

Dacă ești alt solicitant, trebuie să plătești:

25 lei la ghișeu

20 lei online, pe platforma oficială: epay.ancpi.ro

Dacă cineva îți cere 50, 80 sau 100 de lei pentru un extras online, înseamnă că nu folosești site-ul oficial ANCPI.

ANCPI avertizează că unele site-uri cer bani în mod incorect, acționând ca intermediari. Dacă ai fost păcălit, trimite link-ul la comunicare@ancpi.ro.

Fii atent la site-urile care folosesc numele sau sigla ANCPI în mod înșelător. Asigură-te întotdeauna că ești pe site-ul oficial ANCPI sau pe platformele myeterra.ancpi.ro și epay.ancpi.ro.

Extrasul de carte funciară pentru proprietari este gratuit, atât la ghișeu, cât și online prin myeterra.ancpi. Pentru ceilalți, costurile sunt:

20 lei online pe epay.ancpi.ro

25 lei la ghișeu

Fără intermediari, fără taxe suplimentare. Gratuitatea pentru proprietari este oficială prin Ordinul nr. 441/2025.

Extrasul de carte funciară este un document oficial emis de ANCPI care arată situația juridică a unui imobil: teren, apartament sau casă. Include informații despre proprietar, suprafață, ipoteci, servituți, restricții sau litigii. Este folosit în tranzacții imobiliare, succesiuni, credite bancare, intabulări sau în procese juridice.

Dacă vrei să vinzi, să cumperi sau să moștenești un imobil, extrasul este indispensabil. Comandat online, îl poți obține rapid, fără să te deplasezi la instituțiile statului.

Prin ANCPI.online poți comanda trei tipuri principale de extrase: pentru informare, pentru autentificare și pentru înscriere/modificare. Cel pentru informare este util când vrei să verifici situația juridică a unui imobil. Cel pentru autentificare este folosit de notari și este valabil 30 de zile.

Cel pentru înscriere este necesar în procese precum intabularea dreptului de proprietate sau modificarea datelor din cartea funciară. Alege varianta potrivită nevoilor tale și comandă ușor, fără cont sau deplasări.

Da, un extras de carte funciară online este un document public și poate fi solicitat de orice persoană interesată. Nu este nevoie să fii proprietarul imobilului pentru a comanda acest document.

Trebuie doar să cunoști informații esențiale despre imobil: numărul cadastral, numărul cărții funciare sau identificatorul electronic. Este perfect legal să soliciți extrasul, mai ales dacă te interesează să cumperi un imobil sau să verifici situația juridică a unei proprietăți.

Da, un extras de carte funciară online prin platforma ANCPI.online are aceeași valoare legală ca cel emis la ghișeu. Toate documentele sunt semnate digital de către sistemul oficial al ANCPI și pot fi utilizate la notar, bancă, instanță sau alte instituții.

Nu există diferențe între un document obținut fizic și unul emis online, în afară de faptul că cel din urmă se obține mai rapid și fără bătăi de cap.

Dacă ai introdus informații greșite în formular, este important să contactezi cât mai rapid echipa de suport ANCPI.online. Dacă documentul nu a fost încă emis, există șanse mari să se corecteze comanda. În cazul în care documentul a fost deja generat, va fi nevoie să plasezi o nouă comandă corectă.

Pentru a evita astfel de situații, asigură-te că introduci cu atenție numerele cadastrale și cele ale cărții funciare.

Nu, nu ai nevoie de semnătură digitală pentru a comanda un extras de carte funciară online prin platforma ANCPI.online. Tot procesul este conceput pentru a fi simplu și accesibil oricui. Trebuie doar să completezi formularul online cu informațiile necesare și să efectuezi plata securizată.

Documentul pe care îl primești va fi deja semnat digital de către ANCPI, astfel încât îl poți folosi fără probleme în relația cu băncile, notarii sau alte instituții. Nu ai nevoie de cont, echipamente speciale sau cunoștințe tehnice – totul este automatizat și ușor de utilizat.