În Franța, impozitul pe proprietate se referă principal la locuințe, dar și la „parcări”, „etaje de construcții și terenuri care formează o anexă esențială și imediată a unei clădiri”, „ambarcațiuni utilizate ca puncte fixe și transformate în scopuri rezidențiale, comerciale sau industriale”, „clădiri comerciale, industriale sau profesionale”, „instalații industriale sau comerciale” și „terenuri cu destinație comercială sau industrială”.

Pentru a fi supus acestei taxe, omul trebuie să fi deținut proprietatea la 1 ianuarie 2025, chiar dacă este închiriată sau neocupată. Chiriașii sunt scutiți de această taxă locală, deși taxa de colectare a deșeurilor menajere, care apare în impozitul pe proprietate, poate fi solicitată de proprietarul lor.

Alegând plata online, proprietarii au timp până la miezul nopții pe 20 octombrie pentru a plăti impozitul pe proprietate. Alegând plata prin cec, transfer bancar sau numerar, proprietarii trebuie să achite cu cinci zile mai devreme, înainte de 15 octombrie. Atenție! Orice sumă peste 300 de euro poate fi plătită doar online.

În anul 2026, proprietarii au posibilitatea împărțirii impozitului pe proprietate prin plata unei porțiuni în fiecare lună. Dacă această opțiune este realizată înainte de 15 decembrie, plățile vor începe la mijlocul lunii ianuarie pentru impozitul pe proprietate din anul 2026, potrivit Ministerului Economiei din Franța.

În unele cazuri, în Franța, este posibil ca proprietarii să fie scutiți parțial sau complet de impozitul pe proprietate. Mai exact, construcțiile noi sunt eligibile pentru o scutire de doi ani „începând cu 1 ianuarie a anului următor finalizării lucrărilor”. De altfel, sub rezerva condițiilor de venit, proprietarii cu vârsta peste 75 de ani sau cei care primesc anumite alocații (adulți cu dizabilități, solidaritate pentru vârstnici etc.) pot fi scutiți.

Dacă proprietarul deține reședința principală, dar venitul său fiscal de referință pentru anul 2024 nu depășește 29.815 de euro pentru prima parte a cotientului familial, majorat cu 6.966 de euro pentru prima jumătate suplimentară și 5.484 de euro din a doua jumătate, atunci este posibil să beneficieze de o reducere a contribuției la impozitul pe proprietate care depășește 50% din venit. Persoanele care locuiesc în cămine de bătrâni pot beneficia de această reducere cu condiția ca reședința principală pe care au ocupat-o să rămână liberă de orice ocupație.

În România, impozitul pe proprietate va crește, de anul viitor, cu până la 70%.

Impozitele pentru proprietăți și mașini ar urma să crească în cazul persoanelor fizice. În cazul locuințelor, impozitul pe proprietate ar putea crește de la 120 de lei la 200 de lei pe an, iar în cazul mașinilor cu o capacitate cilindrică mică ar putea crește de la 70-80 de lei la 150 de lei pe an. Practic, se dublează.

În România, în acest an, au intrat în vigoare două schimbări importante legate de cartea funciară.

Prima schimbare vizează eliminarea taxei pentru extrasul de carte funciară pentru informare, atunci când solicitantul este proprietarul imobilului. Din luna, aceste documente pot fi obținute gratuit și online, prin sistemul informatic al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

A doua schimbare vizează termenele de eliberare a documentelor de cadastru și publicitate imobiliară. Astfel, pentru serviciul de recepție cadastrală, documentele trebuie eliberate în cel mult 15 zile lucrătoare, iar pentru recepția cu alocare de număr cadastral sau pentru înființarea cărții funciare, termenul este de opt zile lucrătoare. În regiunile unde se aplică regulile Decretului-lege nr. 115/1938, termenul de eliberare a documentelor aferente recepției cadastrale și înființării cărții funciare este de 12 zile lucrătoare, față de 18 zile anterior.