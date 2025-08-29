Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu dă asigurări că România nu va intra în război. Totuși, „alerta” la nivelul partenerilor externi ai României pentru a împiedica declanșarea unui conflict militar în spaţiul euro-atlantic este „una de foarte înalt nivel”.

Conform lui, este imposibil ca Rusia să nu înţeleagă că are o forţă în faţă, NATO şi Uniunea Europeană, care rămânând solidare pe aceste aspecte pot da un răspuns extrem de categoric, în contextul în care statele membre ale NATO şi ale Uniunii Europene vor pace. NATO, Uniunea Europeană şi instituţiile decidente sunt aliniate pe o singură atitudine.

„Nu va fi război în România şi dau acest răspuns pentru faptul că, din câte cunosc şi aşa cum România astăzi, prin reprezentanţii săi, este implicată în politica de securitate şi în politica externă, alerta în ceea ce priveşte partenerii noştri pentru a nu fi război în spaţiul euro-atlantic este una de foarte înalt nivel. Este imposibil ca Moscova să nu înţeleagă faptul că are o forţă în faţă – NATO şi Uniunea Europeană – care rămânând solidare pe aceste aspecte pot da un răspuns extrem de categoric. Organizaţiile puternice, NATO şi Uniunea Europeană, prin statele şi instituţiile decidente, sunt absolut aliniate pe o singură atitudine. Cum vom concretiza vom vedea, depinde, evident, şi de Moscova”, a declarat oficialul român, joi seară, în cadrul unei intervenții TV la Antena 3 CNN.

Consilierul prezidenţial a dat asigurări că militarii americani nu vor pleca din România. Potrivit spuselor sale, nu există în acest moment şi nu va exista nicio decizie privind dislocarea militarilor sau a unei prezenţe militare fizice din România în zona de conflict militar.

Soldații americani sunt prezenţi la baza militară de la Kogălniceanu şi la Câmpia Turzii. Sunt între 2.000 şi 5.000 de oameni şi nu există vreun semnal în legătură cu redislocarea lor, a dat asigurări Cristian Diaconescu. „Sprijinul partenerilor noştri strategici este acolo”, spune el. De altfel, soldații aflați în România nu vor pleca pe frontul de luptă din Ucraina.