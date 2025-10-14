În urma unui proces complex de execuție desfășurat pe parcursul a doi ani (iulie 2023 – octombrie 2025), Electromontaj a livrat, înainte de termenul stabilit în contract, către FINGRID, operatorul național finlandez de transport al energiei electrice, linia electrică cu o lungime de aproximativ 66 km, susținută de 261 de stâlpi de diferite tipuri: tubulari ancorați, zăbreliți ancorați și clasici „self-supporting”.

Proiectul s-a remarcat printr-o complexitate tehnică deosebită, fiind construit pe traseul unei linii electrice existente de 110 kV, demontată pe secțiuni, ceea ce a presupus lucrul permanent în regim de retragere temporară din exploatare, cu termene strânse de repunere sub tensiune. Numeroase porțiuni din lucrare au fost executate integral în perioada iernii, când înghețul datorat temperaturilor extrem de scăzute au permis accesul echipelor pe terenul mlăștinos.

„Primul nostru proiect în Finlanda demonstrează că expertiza românească în construcții energetice poate concura la cele mai înalte standarde din Europa. Capacitatea echipei de a se adapta rapid la particularitățile locale, condițiile climatice extreme și cerințele tehnice riguroase ale unui operator precum FINGRID confirmă maturitatea companiei ca lider pe piața construcțiilor energetice din România și operator de referință pe piața europeană”, declară Ionuț Tănăsoaica, CEO Grup EM.

Proiectul din Finlanda se alătură portofoliului internațional în expansiune al Grupului EM, compania având la activ numeroase proiecte în țări precum Olanda, Cipru, Republica Moldova, Bulgaria, Iordania și multe altele, confirmând capacitatea sa de a gestiona simultan proiecte complexe în condiții geografice și climatice diverse.

În Olanda, țară în care compania a derulat până în prezent patru proiecte, a fost semnat la începutul acestui an, un contract-cadru pe 10 ani, în valoare de 1,75 miliarde de euro, cu TenneT, operatorul olandez de transport al energiei electrice, pentru dezvoltarea infrastructurii regionale de transport energetic.

Compania lucrează activ la extinderea pe piețele internaționale, obținând în ultimii ani calificări în țări precum Suedia, Belgia, Italia, Norvegia, Franța și Arabia Saudită.

Grupul EM este un sistem integrat de companii românești specializat în servicii de construcții-montaj pentru sectorul energiei, cu peste 75 de ani de experiență în furnizarea de soluții complete pentru proiecte energetice la nivel global. Grupul a înregistrat o cifră de afaceri de peste 1 miliard de lei și un profit ce a depășit 73 de mil. de lei la finalul anului 2024

În perioada 3–16 octombrie 2025, Grupul derulează o ofertă de vânzare de acțiuni nou-emise, marcând un pas decisiv în procesul de listare la Bursa de Valori București.

Orice decizie de investiție în cadrul Ofertei Publice trebuie luată exclusiv în baza Prospectului disponibil publicului, care conține informații detaliate privind Emitentul, condițiile ofertei, caracteristicile acțiunilor oferite și factorii de risc asociați. Investițiile în acțiuni implică riscul de a pierde integral sau parțial capitalul investit, precum și riscuri de volatilitate și de lichiditate. Toate aceste riscuri sunt descrise în secțiunile dedicate din Prospect ce trebuie consultate pentru a fi informat corect și complet referitor la riscurile investiției în acțiunile EM.