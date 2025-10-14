În 2025, România a înregistrat o explozie în numărul de firme noi, dar, în același timp, tot mai mulți antreprenori decid să își pună afacerile pe pauză.

Datele ONRC arată că afacerile continuă să fie active și diverse, însă antreprenorii manifestă o prudență tot mai mare din cauza incertitudinilor economice.

„Economia funcționează, în prezent, cu frâna de mână trasă. Suntem într-o zonă de stagflație, cu o creștere economică aproape de zero și o inflație foarte ridicată”, explică pentru „Adevărul” Adrian Negrescu, analist economic.

El consideră că principala dificultate în prezent este diminuarea vânzărilor.

„Se simte puternic în toate domeniile de activitate, iar efectele sunt pe măsură. Mare parte dintre companii au fost nevoite să își restructureze operațiunile, să își recalibreze oferta de produse și servicii și să reducă drastic din cheltuielile logistice”, declară el.

Adrian Negrescu a explicat că tot mai multe firme întârzie plățile către furnizori și parteneri, ceea ce creează dificultăți majore, în special pentru companiile mici care nu dispun de linii de finanțare. El a menționat că, în sectoare precum construcțiile, farmaceutic, comerțul en-gros și industria de prelucrare, plățile au ajuns să se facă la intervale de 6-7 luni.

Această întârziere generează un efect de domino pe lanțurile economice, firmele fiind incapabile să își achite la rândul lor facturile, iar blocajul financiar devine cu atât mai problematic într-o perioadă de inflație ridicată, care amplifică impactul negativ.

Analistul economic observă însă și un aspect pozitiv: deși unele firme întâmpină dificultăți, majoritatea antreprenorilor s-au pregătit din timp și au făcut ajustările necesare. Drept urmare, economia în ansamblu se arată mai rezistentă la șocuri comparativ cu criza financiară anterioară.

„În plus, să nu uităm că această inflație cu care ne confruntăm este una tranzitorie și că, din 2026, lucrurile vor arăta mai bine. Altfel spus, trebuie să trecem prin această boală pentru a ne face bine, iar dacă prognozele se vor adeveri, din a doua parte a anului viitor vom vedea și primele semne de însănătoșire economică”, estimează Adrian Negrescu.

Datele ONRC arată că, în 2025, mediul de afaceri din România este foarte activ: pe de o parte, apar tot mai multe firme noi, iar pe de altă parte, un număr semnificativ de companii decid să își oprească temporar activitatea.

În primele opt luni ale anului, au fost înregistrate 96.084 de firme și persoane fizice autorizate, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 20% comparativ cu perioada similară din 2024.

Majoritatea firmelor înregistrate, aproximativ 67%, sunt SRL-uri, ceea ce arată că antreprenorii români optează frecvent pentru această formă juridică, apreciată pentru flexibilitate și ușurința gestionării.

Bucureștiul a înregistrat cele mai multe firme noi, cu 21.616 înmatriculări în primele opt luni, marcând o creștere de aproape 15% față de aceeași perioadă din 2024.

După București, județele cu cele mai multe firme noi înregistrate sunt Ilfov, cu 5.906 companii (+24,36%), Cluj, 4.598 (+14,49%), Timiș, 4.518 (+25,47%), Iași, 4.032 (+25,65%) și Brașov, 3.242 (+12,26%).

La capătul opus al clasamentului, cele mai mici creșteri în privința firmelor noi s-au înregistrat în județele Covasna (535, +37,18%), Ialomița (622, +18,48%), Mehedinți (657, +11,17%), Teleorman (672, +22,4%) și Tulcea (684, +33,07%).

Chiar dacă aceste județe au cele mai puține firme la nivel numeric, procentual au înregistrat creșteri notabile față de anul trecut, indicând că spiritul antreprenorial începe să se manifeste și în regiunile mai puțin dezvoltate economic.

La nivel național, județele cu cele mai mari creșteri procentuale ale firmelor noi au fost Dolj (+59,35%), Alba (+54,2%), Brăila (+38,41%), Caraș-Severin (+37,54%) și Covasna (+37,18%). ONRC arată că noii antreprenori continuă să se concentreze pe comerțul cu ridicata și cu amănuntul, precum și pe repararea autovehiculelor și motocicletelor (16.105 înmatriculări), urmate de transport și depozitare (15.677), activități profesionale, științifice și tehnice (9.411) și construcții (9.161).

Totodată, datele ONRC arată că tot mai multe firme aleg să își pună activitatea pe pauză. În primele opt luni din 2025, 13.251 de companii au fost înregistrate cu suspendare temporară, ceea ce marchează o creștere de 7,31% față de aceeași perioadă din 2024. Cele mai multe dintre aceste suspendări au avut loc în București (1.638, +6,91%), urmat de Cluj (934, +18,38%), Iași (647, +18,5%), Bihor (572, +5,15%), Brașov (555, +3,35%), Neamț (541, +31,31%) și Timiș (502, +2,45%).

La capătul opus, județele cu cele mai puține firme suspendate au fost Teleorman (74, –22,92%), Ialomița (76, +1,33%), Caraș-Severin (83, –25,89%), Covasna (88, +4,76%) și Tulcea (96, –12,73%). În schimb, cele mai mari creșteri procentuale ale suspendărilor s-au înregistrat în Gorj (+70,93%), Dolj (+38,67%) și Neamț (+31,31%), iar cele mai semnificative scăderi au fost raportate în Dâmbovița (–33,67%), Caraș-Severin (–25,89%) și Teleorman (–22,92%).

Datele ONRC arată că suspendările de activitate afectează în special anumite domenii: comerțul (1.934 firme, –33,17% față de 2024), construcțiile (787, –29,54%), activitățile profesionale, științifice și tehnice (753, –34,41%) și transportul și depozitarea (692, –25,51%).

Doar în august, au fost raportate 1.480 de suspendări, cele mai multe în București (172), Cluj (83), Iași (83), Neamț (72) și Brașov (68).

Chiar dacă numărul firmelor noi continuă să crească, incertitudinea economică, costurile mari de operare și presiunea fiscală îi fac pe tot mai mulți antreprenori să oprească temporar sau chiar definitiv activitatea.