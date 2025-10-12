Inflația ridicată și stagnarea veniturilor vor influența semnificativ comportamentul de consum al românilor de Black Friday 2025. Potrivit unei analize Frames, valoarea medie a unei comenzi va scădea la 400-500 de lei, sub nivelul din 2024. Totuși se așteaptă o cifră totală de afaceri similară cu cea din 2024.

Puterea de cumpărare a românilor se erodează vizibil, în contextul unei inflații care a urcat la 10%, de trei ori peste media europeană. Analizele Frames arată că această situație va avea efecte directe asupra comportamentului de cumpărare, inclusiv în perioada Black Friday 2025.

Estimările indică o comandă medie cuprinsă între 400 și 500 de lei, mai mică decât cea înregistrată anul trecut.

Specialiștii atrag atenția că, în 2024, valoarea medie a unei comenzi crescuse cu aproximativ 50 de lei, însă anul acesta tendința se inversează. Veniturile stagnante, în special în sectoarele public și privat unde nu s-au mai înregistrat majorări salariale, determină consumatorii să fie mai prudenți.

Potrivit analizei, deteriorarea puterii de cumpărare îi face pe români să fie mai atenți la ceea ce achiziționează, prioritizând nevoile de bază și ofertele cu reduceri reale.

„Poate că în cifră de afaceri, în valoarea vânzărilor, Black Friday 2025 va fi cel puțin la nivelul lui 2024 însă din punct de vedere al volumelor de marfă comercializate, este posibil să asistăm la o scădere față de anul trecut. În esență, oamenii vor cumpăra, probabil, mai puține produse, se vor focusa pe cele de care cu adevărat au nevoie”, explică managerul companiei de consultanță Frames, Adrian Negrescu.

Contextul general este marcat și de un declin accentuat al comerțului cu amănuntul, România înregistrând în ultimele luni cel mai mare recul din Uniunea Europeană.

În ciuda acestor dificultăți, estimările Frames arată că valoarea totală a încasărilor din noiembrie 2025 ar putea rămâne în jurul celor 500 de milioane de euro, nivel apropiat de cel din 2024, dar determinat mai ales de scumpirile continue.

Cea mai mare parte a vânzărilor va proveni din mediul online, segment care va atinge un nou record de trafic și audiență. Platformele de comerț electronic vor fi principalul canal de promovare, cu investiții masive în campanii digitale.

„Logistic, vânzările online devin cele mai profitabile. Eforturile de marketing se vor concentra pe acest canal de vânzare care, în 2025, va atinge un record istoric în ceea ce privește traficul, audiența site-urilor de vânzări online urmând atingă cel mai ridicat nivel din istoria Black Friday”, se mai arată în analiza citată.

Experții estimează că peste 70% dintre achizițiile din ziua cu cele mai mari reduceri vor fi realizate de pe telefoanele mobile.

De asemenea, cumpărătorii vor apela tot mai frecvent la comparatoarele de prețuri pentru a identifica cele mai avantajoase oferte, ceea ce va face competiția dintre retaileri mai intensă ca oricând.

În plus, mulți români, care se tem de scumpirile care ar putea urma, și-ar putea cumpăra în acest an de Black Friday inclusiv cadourile pentru Crăciun.

„Toate sondajele de opinie arată că marea teamă a românilor este legată de scumpiri. Așa că mulți vor intra pe site-uri, vor merge în magazine, vor căuta produsele de care au nevoie, inclusiv cadourile de Moș Crăciun, cu speranța că le vor găsi la un preț mai bun, în contextul scumpirilor anticipate de Crăciun și Anul Nou”, potrivit Frames.

Vezi aici detalii despre Black Friday 2025 la eMAG. În ce zi vor avea loc cele mai mari reduceri din an?