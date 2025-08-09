Vineri, Banca Națională a României a emis un comunicat în care avertizează, în termeni fermi, că rata anuală a inflației va înregistra un salt semnificativ în trimestrul al treilea din 2025. Potrivit economistului Adrian Negrescu, acest fenomen este alimentat de creșterile succesive de taxe din acest an și de majorările de prețuri la energie și carburanți. Într-un interviu acordat DC News, specialistul a explicat că măsurile de control al prețurilor s-au dovedit ineficiente, iar efectele asupra puterii de cumpărare și competitivității economiei vor fi resimțite cel puțin doi ani de acum înainte.

Economistul Adrian Negrescu a atras atenția că toate estimările indică o creștere a inflației până la 8% sau chiar 8,5% în lunile octombrie și noiembrie 2025. Această prognoză ia în calcul efectele cumulate ale scumpirilor la energie, carburanți și alte produse din economie.

El a subliniat că Banca Națională se află într-o situație „cu mâinile legate”, întrucât politicile aplicate pentru controlul prețurilor nu au reușit să reducă presiunile inflaționiste.

În opinia sa, două momente-cheie au amplificat problema: creșterea taxelor la 1 ianuarie 2025 și la 1 august 2025. România se află acum în fruntea clasamentului european la creșterea prețurilor și, potrivit estimărilor, va rămâne lider la scumpiri pentru următorii doi ani.

„Toate estimările arată că inflația va ajunge 8%, poate că 8,5%, undeva în luna octombrie, noiembrie, atunci când vom contabiliza toate efectele creșterii prețurilor la energie, la carburanți și a celorlalte majorări de prețuri din economie. Banca Națională se simte cu mâinile legate în această situație ieșită din comun, în care toate politicile depuse de controlul prețurilor s-au dovedit a fi inutile, în condițiile în care, în 2025, am asistat la două creșteri de taxe, în 1 ianuarie 2025 și apoi 1 august 2025”, a declarat el pentru DC News.

Negrescu consideră că inflația este comparabilă cu o „boală grea” care va fi dificil de combătut. Estimările sale arată că o revenire ar putea fi posibilă abia în 2027, în cel mai optimist scenariu.

Anul 2026 este văzut ca fiind chiar mai dificil decât 2025, având în vedere măsurile necesare pentru reducerea deficitului bugetar și restabilirea echilibrului economic. Potrivit acestuia, lipsa investițiilor și scăderea competitivității vor afecta atât firmele, cât și salariații.

„Suntem campioni la creșteri de preț în Uniunea Europeană și vom rămâne, probabil, pe primul loc în Europa la scumpiri 2 ani de acum încolo, în condițiile în care nu vedem măsurile necesare pentru a tempera această inflație care afectează puterea de cumpărare și competivitatea produselor românești. Din păcate, de inflație vom scăpa foarte, foarte greu. Este ca o boală grea, boală lungă, care va putea fi combătută estimez doar prin 2027, în cel mai bun caz. 2026 va fi un an cu multiple provocări financiare, poate chiar mai dificil decât 2025, prin prisma măsurilor necesare pentru a reduce deficitul bugetar, pentru a repune economia pe linia de plutire, pentru a consolida puterea de cumpărare”, a avertizat economistul.

În ceea ce privește impactul asupra populației, Negrescu a preconizat o perioadă în care românii vor fi nevoiți să caute constant promoții pentru a-și încadra cheltuielile în venituri.

Economistul a explicat că singura soluție pe termen scurt pentru multe gospodării va fi adaptarea coșului zilnic de cumpărături în funcție de ofertele din magazine.

Creșterea prețului la energie și carburanți va fi urmată, cel mai probabil, de liberalizarea pieței de gaze înainte de termenul stabilit pentru aprilie 2026, ceea ce ar putea declanșa un nou val de scumpiri.

„Românii, probabil, se vor antrena în a alerga după promoții. Va fi un campionat național de reduceri de prețuri, la care cu toții ne vom alinia la start, în condițiile în care prețurile vor continua să crească, iar singura șansă de a reuși să te încadrezi în banii pe care îi câștigi va fi să urmărești tot timpul promoțiile din magazine. Practic, va trebui să îți definești masa zilnică în funcție de ce găsești la reduceri în hypermarketuri și supermarketuri”, a declarat el.

Economistul a precizat că, pe lângă scumpirile la energie și carburanți, există riscul ca liberalizarea pieței de gaze, solicitată insistent de Comisia Europeană, să fie aplicată înainte de aprilie 2026, ceea ce ar genera un nou val de creșteri de prețuri, cu efecte severe pentru populație.

„Îmi e teamă că, dincolo de scumpirea prețului la energie, de scumpirea carburanților, ne așteaptă, din păcate, și o liberalizare a pieței de gaze, care ne este cerută vehement de către Comisia Europeană și care ar putea interveni mai devreme decât aprilie 2026. Acest lucru va duce la un nou val de scumpiri. Altfel spus, urmează o perioadă extrem de dură pentru populație”, spune acesta.

Adrian Negrescu a avertizat că România ar putea intra într-o perioadă de stagflație — o combinație între stagnarea economică și inflația ridicată. Această situație ar presupune oprirea unor investiții, înghețarea salariilor și accentuarea problemelor de competitivitate.