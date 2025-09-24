Sindicatul Unit TAROM a arătat că actuala conducere a companiei, împreună cu președintele CA, ar fi încălcat cu rea voință prevederile Contractului Colectiv de Muncă. Sindicaliștii au acuzat și lipsa de informare și neconsultarea organizației cu privire la implicațiile juridice, economice și sociale ale transferului unor părți ale întreprinderii.

De asemenea, sindicatul a susținut că reprezentanții săi nu au fost invitați la ședințele Consiliului de Administrație sau ale altor organe similare, în care au fost discutate probleme de interes profesional și social. Potrivit acestora, hotărârile Consiliului ar fi fost ascunse cu rea voință, iar accesul la documentația tehnică, economică și financiară a companiei ar fi fost restricționat.

Având în vedere aceste acuzații, dar și trimiterea în judecată a lui Idolu de către DNA pentru infracțiunea de abuz în serviciu, sindicaliștii au solicitat public demisia acestuia. Ei au precizat că respectă principiul prezumției de nevinovăție, însă consideră că situația nu mai permite ca Idolu să rămână în fruntea Consiliului de Administrație al TAROM.

„Ca urmare a persiflării de care conducerea CNTAR-TAROM SA împreună cu preşedintele Consiliului de Administraţie dl. Idolu Daniel Iulian dau dovadă, luând în considerare şi: încălcarea cu rea voinţă a prevederilor Contractului Colectiv de Muncă în vigoare, neinformarea şi neconsultarea sindicatului reprezentativ, cu privire la implicaţiile juridice, economice şi sociale asupra salariaţilor, decurgând din transferul dreptului de proprietate a unor părţi ale întreprinderii, neinvitarea sindicatului reprezentativ la nivel de unitate de a participa la lucrările consiliului de administraţie sau ale altui organ asimilat acestuia, la discutarea problemelor de interes profesional, economic şi social cu impact asupra angajaţilor/lucrătorilor, ascunderea cu rea voinţă a hotărârilor Consiliului de Administraţie, în perioada de valabilitate a CCM 2022-2024 cât şi CCM 2024-2026 precum şi lipsa de acces la documentaţia tehnică, economică şi financiară a companiei. Ţinând cont de cele de mai sus cât şi de punerea domnului Idolu Daniel Iulian sub acuzare de către procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) pentru infracţiuni de abuz în serviciu, chiar dacă există prezumpţia de nevinovăţie, subscrisul Sindicatul Unit TAROM (SUT), sindicat reprezentativ la nivelul companiei TAROM, solicită demisia din funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie a domnului Idolu Daniel Iulian”, se arată într-un comunicat al sindicatului.

Pentru a susține această cerere, membrii sindicatului au anunțat organizarea unor pichetări la sediul companiei, în perioada următoare.

Pe 15 septembrie, DNA a transmis că Daniel Iulian Idolu, fost director al Aeroportului Internațional Timișoara, a fost trimis în judecată alături de cinci foști membri ai Consiliului de Administrație al instituției. Procurorii îi acuză că au reînnoit mandatul de director general în baza unor documente nelegale, ceea ce ar constitui abuz în serviciu.

Consiliul de Administrație al TAROM este format din Anca Daniela Boagiu, Iuliana Cristina Bârcă, Monica Săsărman, Iulian Daniel Idolu, Costin Ionuț Iordache, Mirel Alexandru Marcu și Mihăiță Ursu.

Deși compania a acumulat pierderi de peste 3 miliarde de lei între 2008 și 2023, iar România trece printr-o perioadă economică dificilă, indemnizațiile membrilor Consiliului au fost dublate în luna mai a acestui an.