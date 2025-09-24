Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat miercuri că listarea la bursă a unor pachete minoritare la companiile de stat reprezintă unul dintre jaloanele asumate de România în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). El a precizat că anumite companii vor fi listate cu siguranță, subliniind importanța acestei măsuri pentru capitalizarea și buna administrare a companiilor de stat.

Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă la Palatul Victoria, unde premierul a fost întrebat despre stadiul procesului de listare a unor pachete minoritare la companiile de stat, având în vedere că vânzarea acestor pachete ar putea genera venituri rapide la bugetul de stat.

„Este unul din jaloanele pe care România şi le-a asumat. Aceste jaloane sunt în negociere de către MIPE cu reprezentanţii Comisiei şi estimez că în cursul lunii octombrie, până la jumătate, le vor finaliza. Unul din jaloane este şi acesta şi, personal, sunt un susţinător al listării companiilor şi al vânzării unor pachete minoritare, subliniez, minoritare, în aşa fel încât, pe de o parte, să avem un aport de capital, dar, pe de altă parte, să asigurăm o mai bună administrare a acestor companii”, a transmis Ilie Bolojan.

Premierul a subliniat că listarea companiilor de stat nu urmărește doar obținerea de capital, ci și îmbunătățirea guvernanței și a managementului acestora. În acest sens, el a menționat că, în contextul amânării pronunțării Curții pe pachetul legat de guvernanța corporativă, a folosit autoritatea sa pentru a bloca aprobarea bugetelor companiilor până când acestea nu și-au redus indemnizațiile stabilite în consiliile de administrație.

”Listarea este unul din elementele importante pentru a avea o mai bună administrare a companiilor publice” ”Și doar când vor fi reduse vor fi aprobate în Guvern, în aşa fel încât, dacă nu vor de ruşine măcar să facă acest lucru, să o facă, cum să vă spun, dintr-o constrângere de tip birocratic. (…) Listarea este unul din elementele importante pentru a avea o mai bună administrare a companiilor publice, pentru a avea un aport de capital în aceste companii, în aşa fel încât să se genereze proiecte de dezvoltare sau extindere a acestora”, a afirmat Ilie Bolojan.

Întrebat dacă până la sfârșitul lunii octombrie se vor cunoaște mai multe detalii despre acest proces, premierul a explicat că etapele listării sunt complexe și pot dura între șase luni și un an. Totuși, el a subliniat că anumite companii, în special din sectorul energiei și din transporturi, vor fi cu siguranță listate în această perioadă.

„Etapa durează între şase luni de zile şi un an de zile, componenta de listare, dar vor fi cu siguranţă companii din sectorul energiei şi din transporturi care vor fi listate”, a spus Bolojan.

Această inițiativă face parte dintr-un plan mai amplu de modernizare și eficientizare a companiilor de stat, care include atât optimizarea resurselor financiare, cât și creșterea transparenței și responsabilității în administrarea acestora.

Listarea la bursă a pachetelor minoritare urmărește astfel să atragă capital, să stimuleze dezvoltarea strategică și să asigure o mai bună guvernanță corporativă pe termen lung.