Miercuri, 24 septembrie, România a pierdut o legendă a atletismului: Maria Samungi, una dintre cele mai remarcabile sportive ale țării, s-a stins la vârsta de 75 de ani. Federația Română de Atletism a făcut publică vestea tristă pe rețelele de socializare, aducând un omagiu carierei sale impresionante.

În anii ’70 și ’80, Maria Samungi a strălucit pe pistă, impunându-se ca una dintre cele mai talentate atlete românce. Specializată în probele de 200 m și 400 m, ea a adunat numeroase medalii și a intrat în istorie prin performanța de excepție obținută la Jocurile Olimpice de la Moscova din 1980, clasându-se pe locul 4 la ștafetă.

În semn de apreciere pentru performanțele sale excepționale la Jocurile Olimpice de la Moscova și pentru rolul activ în promovarea sportului românesc, Maria Samungi a fost distinsă în 1981 cu Medalia „Meritul Sportiv”, clasa I.

„In memoriam – MARIA SAMUNGI (1950 – 2025) S-a stins din viață atleta Maria Samungi, una dintre cele mai valoroase sprintere ale României. Născută pe 28 august 1950, Maria Samungi a fost multiplă campioană națională la probele de 200 m și 400 m, obținând și numeroase medalii la Jocurile Balcanice. Momentul de vârf al carierei sale a fost participarea la Jocurile Olimpice de la Moscova (1980), unde a concurat în proba de 400 m și, împreună cu echipa României (formată din Ibolia Korodi, Niculina Lazarciuc, Maria Samungi și Elena Tărîță), a obținut un meritoriu loc 4 în ștafeta de 4×400 m. Prin performanțele și dăruirea ei, Maria Samungi rămâne un reper al atletismului românesc. Condoleanțe familiei și tuturor celor care au cunoscut-o și au apreciat-o. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, a fost anunțul făcut de Federația Română de Atletism.

Marți, lumea cinematografiei a pierdut una dintre marile sale nume: Claudia Cardinale s-a stins din viață, veste confirmată de familie. Deși motivele oficiale ale decesului nu au fost încă dezvăluite, la vârsta de 87 de ani se presupune că sfârșitul a survenit din cauze naturale. Actrița și-a încheiat călătoria printre noi în liniște, acasă, înconjurată de cei apropiați, într-o atmosferă intimă și senină.

În ultimii ani, Claudia Cardinale și-a dedicat timpul familiei și proiectelor proprii, păstrând discreția și rafinamentul care au definit întreaga sa carieră. A ales cu grijă doar rolurile care i-au stârnit interesul, menținându-și astfel prezența în cinematografia europeană, fără a sacrifica însă armonia unei vieți private liniștite.

Claudia Cardinale a venit pe lume pe 15 aprilie 1938, în La Goulette, Tunisia, într-o familie cu rădăcini siciliene. Creșterea într-un mediu multicultural i-a modelat profund sensibilitatea artistică și a contribuit la conturarea personalității sale remarcabile.