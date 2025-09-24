Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB) a transmis un mesaj în care i-a informat pe beneficiarii stimulentelor și ajutoarelor că verificarea debitelor va avea loc pe 30 septembrie 2025.

Instituția a amintit că, potrivit hotărârilor Consiliului General adoptate în 2017, acordarea stimulentelor este condiționată de achitarea obligațiilor către bugetul local.

În mesajul publicat pe pagina oficială, DGASMB i-a îndemnat pe beneficiari să se asigure că nu au datorii la Direcțiile Generale de Taxe și Impozite Locale.

„Stimaţi beneficiari ai stimulentului pentru adulţi cu handicap, stimulentului pentru copii cu handicap şi ai ajutorului social comunitar pentru familia monoparentală! Vă informăm faptul că, la data de 30.09.2025, DGASMB va verifica debitele către bugetul local. Va rugăm să vă asiguraţi că NU aveţi datorii la Direcţiile Generale de Taxe şi Impozite Locale (DITL)”, informează DGASMB, miercuri, pe pagina sa de Facebook.

Parlamentul României a adoptat recent modificări la Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Acestea prevăd tratament egal și creează premise pentru integrarea reală a aproape unui milion de români cu dizabilități.

Noile prevederi urmăresc garantarea unui nivel de trai decent, sprijin financiar, acces la locuri de muncă adaptate și participare activă în societate.

Alin Prunean, vicepreședinte REPER, a explicat că adoptarea legii a fost rezultatul a aproape doi ani de muncă și perseverență. El a arătat că proiectul a beneficiat de susținerea tuturor grupurilor parlamentare și a fost un exemplu de cooperare politică atunci când interesul oamenilor a fost pus pe primul loc.

„Adoptarea legii este rezultatul a aproape doi ani de muncă și perseverență, o dovadă că lupta pentru cauze juste aduce rezultate concrete. Este, totodată, un semnal puternic că atunci când interesul oamenilor este pus pe primul loc, dincolo de culoarea politică, cooperarea în Parlament este posibilă: proiectul a primit susținerea tuturor grupurilor parlamentare”, a spus Alin Prunean.

Conform datelor oficiale, în România trăiesc peste 855.000 de persoane cu dizabilități, însă mai puțin de 10% dintre acestea au un loc de muncă. Printre cele mai mari probleme se află lipsa accesului la educație și integrare, condițiile precare de locuire și lipsa sprijinului din partea societății.

Toate acestea accentuează marginalizarea și dependența, ceea ce face necesară aplicarea rapidă a noilor măsuri legislative.