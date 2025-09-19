Noile prevederi urmăresc garantarea unui nivel de trai decent, acces la oportunități și participare activă în viața socială pentru această categorie vulnerabilă. Scopul principal al modificărilor este de a oferi sprijin financiar și locuri de muncă adaptate, contribuind la reducerea sărăciei și promovarea prosperității pentru persoanele cu dizabilități.

Alin Prunean, vicepreședinte REPER, spune că legea a fost rezultatul a aproape doi ani de muncă și perseverență și a beneficiat de susținerea tuturor grupurilor parlamentare.

„Adoptarea legii este rezultatul a aproape doi ani de muncă și perseverență, o dovadă că lupta pentru cauze juste aduce rezultate concrete. Este, totodată, un semnal puternic că atunci când interesul oamenilor este pus pe primul loc, dincolo de culoarea politică, cooperarea în Parlament este posibilă: proiectul a primit susținerea tuturor grupurilor parlamentare”, a a spus Alin Prunean.

Potrivit datelor oficiale, peste 855.000 de persoane cu dizabilități trăiesc în România, însă mai puțin de 10% dintre acestea au un loc de muncă. Printre principalele probleme identificate se numără lipsa accesului fizic sau mental la educație, integrare și condiții de locuire, dar și indiferența societății. Aceste dificultăți mențin persoanele cu dizabilități în marginalizare, întreținând dependența și discriminarea, ceea ce face necesare măsurile prevăzute de noua lege.

Criteriile de evaluare a persoanelor cu dizabilități în România se modifică, iar lista afecțiunilor eligibile pentru acordarea certificatului de handicap permanent va fi extinsă. Schimbările vin după controale recente care au descoperit nereguli în acordarea unor certificate, însă procedura a stârnit reacții critice din partea reprezentanților persoanelor cu handicap. Aceștia susțin că, la reevaluare, s-au produs abuzuri și că unele beneficii au fost reduse pe nedrept, chiar și în cazuri grave.

Sute de persoane cu deficiențe de auz care dețin permis de conducere au fost chemate la reevaluare pentru încadrarea în grad de handicap. Unii au rămas fără documentele care le atestau drepturile, iar alții au fost nevoiți să aleagă între păstrarea gradului de handicap sau a permisului de conducere.

De asemenea, persoane cu dizabilități ireversibile sunt chemate la reevaluare, punându-le în situații dificile. Printre acestea se numără persoane cu tetraplegie completă sau alte afecțiuni severe, care nu pot fi transportate la centrele de evaluare.

Reprezentanții Consiliului Național al Persoanelor cu Handicap au subliniat că aceste practici sunt inumane și neconforme cu ordinul oficial, care prevedea reevaluarea doar pentru anumite categorii de persoane cu dizabilități, nu pentru toți beneficiarii certificatelor. Procedura actuală ridică astfel probleme importante privind respectarea drepturilor și protecția persoanelor cu dizabilități în România.