Ministrul Muncii, Florin Manole, a răspuns punctual, într-un interviu acordat în exclusivitate la România TV, la cele mai importante întrebări privind viitorul pensionarilor. Oficialul a precizat că nu există niciun plan de creștere a vârstei de pensionare, a explicat de ce plata pe card este mai eficientă pentru stat, cum sunt depistate fraudele din sistemul de handicap și care este situația softului de recalculare a pensiilor.

Interviul exclusiv acordat România TV arată că Ministerul Muncii respinge categoric scenariul creșterii vârstei de pensionare, urmărește reducerea costurilor prin plata pe card, își propune să combată fraudele din sistemul de handicap și caută soluții pentru softul de recalculare.

Întrebat ce le spune românilor aflați aproape de pensionare care se tem de o majorare a vârstei de retragere, Florin Manole a fost categoric:

„Nu va crește vârsta de pensionare, nu e niciun proiect în coaliție sau Guvern, nu suntem de acord. Există și garanții legale. Legile în vigoare nu permit așa ceva. Nu va crește vârsta de pensionare. Singura zonă este zona magistraților, dar în rest vârsta de pensionare nu va crește.”

Declarația vine în contextul în care, periodic, apar speculații privind uniformizarea vârstelor de pensionare și presiunile pe bugetul public. Ministrul a dorit să transmită un mesaj ferm: pentru marea masă a pensionarilor, regulile nu se schimbă.

În privința cheltuielilor legate de distribuirea pensiilor, ministrul a subliniat diferența majoră dintre plata pe card și plata în numerar prin Poșta Română:

„Nu obligăm pe nimeni, libertatea de alegere e importantă și așa va rămâne. Însă avem nevoie să facem asta, să încurajăm trecerea de la cash la card. Peste jumătate primesc pe card, pentru ei, pentru taxele aferente am cheltuit 6 milioane lei. Pentru cealaltă jumătate am cheltuit 60 milioane lei, de 10 ori mai mult. Am economisi din banii statului. Pentru asta e nevoie de infrastructură dezvoltată, să comunicăm, să convingem oamenii de beneficii, fără să obligăm sau să constrângem. Unii vor să rămână veșnic pe cash și e dreptul lor.”

Mesajul ministrului este că statul nu va forța pensionarii să treacă pe card, dar încurajarea acestei opțiuni rămâne o direcție strategică pentru reducerea costurilor publice și modernizarea sistemului.

O altă temă abordată în interviu a fost cea a neregulilor din sistemul de evaluare a persoanelor cu handicap. Florin Manole a arătat că anchetele în derulare au scos la iveală cazuri grave:

„Controale sunt în mai multe județe și continuă să fie. Rezultatul: am descoperit o fraudă masivă, ștampile falsificate, documente medicale neconcludente, erori, vinovații care fac oameni care nu ar trebui să beneficieze să o facă. Am găsit lipsuri și în evaluarea corectă a celor care meritau beneficii. Avem fraude și erori și cei care nu merită să nu primească. Am pus în transparență un nou proiect de remediere a criteriilor de încadrare, având ca obiectiv reducerea numărului celor reevaluati pe nedrept. Amputații, de exemplu – asta nu se repara, nu se tratează, nu există argument pentru care acest cetățean e chemat la reevaluări. Nu o să aducem la reevaluări pe niciunii dintre cei care beneficiază corect. Ordinul e pentru viitorul încadrării, nu pentru cei care au primit în trecut. Pentru cei din trecut, avem corpul de control care aplică sancțiuni unde e cazul.”

Ministrul a punctat că sunt vizate atât cazurile de fraudă, cât și situațiile în care persoane cu handicap real nu au fost încadrate corect. Scopul proiectului pus în dezbatere publică este eliminarea abuzurilor, dar și protejarea celor care au drepturi legitime.

La final, Florin Manole a fost întrebat despre „mica recalculare” și despre funcționarea softului Casei de Pensii. Răspunsul său, acordat tot România TV, a fost tranșant:

„Da, nu e pe deplin funcțional și Casa de Pensii îmi trimite evaluări și evoluția. Vechea conducere e vinovată și nu are scuză despre situația de acum. Trebuie să continuăm dezvoltarea softului, pensionarii sunt nemulțumiți pe bună dreptate.”

Manole a recunoscut că dificultățile tehnice persistă, însă a subliniat că actuala echipă încearcă să rezolve problemele lăsate de conducerea anterioară.