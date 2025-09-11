Întrebat cum poate convinge pensionarii să accepte să primească pensia pe card, Florin Manole a subliniat că nimeni nu va fi obligat să facă acest lucru.

Totuși, spune el, comparativ cu anii trecuți, din ce în ce mai mulți pensionari aleg să primească pensia pe card, deci ar fi natural ca acest proces să continue.

„În primul rând, primă propoziție pentru calmarea unor spirite. Nu avem de când să obligăm pe nimeni și respectăm libertatea oricui de a alege. A doua teză este că, în mod natural, din ce în ce mai mulți pensionari, dacă comparăm cu acum 5 ani, 10 ani, 15 ani, aleg această metodă de a primi drepturile cuvenite pe card. Este natural să ne imaginăm că procesul acesta va continua natural și el”, a declarat el la Digi24.

Ministrul Muncii a spus că vrea să promoveze o viteză mai mare a acestui fenomen natural.

„Ceea ce încerc eu și ceea ce vreau să promovez este o viteză mai mare a acestui fenomen natural”, a afirmat acesta.

Pentru ca acest lucru să se întâmple, spune oficialul, trebuie avute în vedere mai multe aspecte, precum infrastructura, o convergență în programele de educație financiară, sau mesaje din partea CEC.

„Pentru asta trebuie să avem în vedere infrastructura, trebuie să avem în vedere poate o convergență în programele de educație financiară, cum multe bănci au. Poate mesaje și din partea CEC, care este o bancă cu foarte mare credibilitate într-o anumită parte a societății românești și de ce să nu folosim această bancă?”, a spus el.

De asemenea, Florin Manole a făcut apel la tineri să-și încurajeze părinții pensia pe card, lucru pe care el deja îl face cu proprii părinții.

„Pe de altă parte, fac apel și la cei care… fii de părinți pensionari în rural pot să-și încurajeze apropiații. Și eu când vreau să îmi ajut părinții într-o lună cumva, mi-e mult mai ușor să fac asta printr-un transfer bancar, decât să mă duc 150 km în Est de București și înapoi. Ar costa mai mult drumul”, a explicat acesta.

Potrivit ministrului Muncii, în prezent, sunt „puțin mai mult de jumătate care primesc pensiile pe card și mai puțin cash”.

„Adică 2.600.000 la 2.300.000. Mai puțini care primesc pensiile cash. Important este să se înțeleagă acest lucru, și anume mai mulți de jumătate care primesc pensiile pe card, comisioanele bancare ne costă la zi puțin peste 6 milioane de lei. Pentru cei care primesc prin Poștă, cash, comisioanele ne costă la zi puțin peste 60 de milioane de lei. Adică de șase ori.Probabil că la sfârșitul anului vom avea înspre 10 și 100, depinde cum evoluează, dar la zi vorbesc. Deci, de la începutul anului până acum, acestea sunt cifrele”, a spus el.

Florin Manole a adăugat că „această diferență este semnificativă, apropo și de discursul acesta de a tăia cheltuielile statului”.