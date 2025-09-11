Florin Manole a arătat că măsura actuală este temporară și are un termen clar de încetare. El a explicat că pragul ar fi trebuit să fie stabilit la 4.000 lei, ceea ce ar fi ajutat puțin peste 790.000 de pensionari să nu plătească contribuția de sănătate.

Ministrul a adăugat că echitatea se poate susține și prin acest sistem al pragurilor.

„Cred că în 2026 da, dar oricum măsura este temporară. Măsura ar trebui să se încheie, inclusiv din actul normativ care o instituie. Pragul trebuia să fie mai sus, trebuia să fie la 4.000 lei și asta ar fi ajutat puțin peste 790.000 de pensionari să nu plătească niciun leu. În plus, credem că echitatea se promovează sau se susține inclusiv cu acest sistem al pragurilor”, a explicat ministrul la Digi24.

Ministrul Muncii a subliniat că obligația pensionarilor de a plăti CASS peste un anumit prag nu este permanentă, ci a fost instituită prin lege cu caracter temporar. El a precizat că, potrivit normei, această măsură trebuie să dispară la sfârșitul anului 2027.

„La sfârșitul lui 2027 trebuie să dispară conform normei, pentru că norma a fost instituită cu caracter temporar”, a spus Florin Manole.

Florin Manole a spus că există două variante care pot fi luate în calcul. Prima ar fi creșterea pragului, astfel încât să fie scutiți de la plata CASS și pensionarii cu venituri între 3.000 și 4.000 lei.

A doua opțiune ar fi scurtarea perioadei în care se aplică această contribuție.

„Cred că am putea să ne gândim, și asta e totuși un drept, să avem ca politicieni, opinii. Pe de o parte, să creștem acest prag și să îi scutim de CASS și pe cei între 3.000 și 4.000 de lei. Pe de altă parte, să facem tot posibilul să scurtăm acest termen”, a mai spus ministrul Muncii, miercuri seară.

Pe de altă parte, deputatul PSD Marius Budăi a transmis că PNL și USR ar trebui să voteze în Parlament inițiativa social-democraților pentru reintroducerea scutirii mamelor de la plata CASS.

El a afirmat că, dacă aceste partide își doresc stabilitate pe termen lung pentru sistemul de pensii, ar trebui să susțină politicile de creștere a natalității, iar un prim pas ar fi să recunoască greșeala făcută și să aprobe inițiativa PSD.