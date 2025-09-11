Autoritățile din România, Ungaria și Cehia, în colaborare cu Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust), au arestat un fost ofițer de informații moldovean suspectat de trădare. Bărbatul ar fi transmis secrete de stat serviciului de informații din Belarus, inclusiv în cadrul a două întâlniri secrete la Budapesta în 2024 și 2025.

Potrivit Eurojust, suspectul furniza în mod regulat informații sensibile ofițerilor Comitetului de Securitate al Statului din Belarus (KGB), reprezentând o amenințare la adresa securității naționale a României. Aceste întâlniri nu aveau ca scop doar transmiterea de informații, ci și primirea de instrucțiuni suplimentare și de plăți.

Ancheta a fost posibilă datorită eforturilor coordonate ale mai multor agenții europene de aplicare a legii. Procurorii, poliția și serviciile de informații din România, Ungaria și Republica Cehă au împărtășit probe și au executat rapid mai multe mandate europene de anchetă. În urma operațiunii, suspectul a fost arestat și reținut în România pe 8 septembrie.

Eurojust a subliniat că acest caz ilustrează importanța vitală a cooperării la nivelul UE în descoperirea activităților de spionaj transfrontalier. Suspectul a exploatat libertatea de circulație în spațiul Schengen pentru a menține contactul cu agenți de informații străini din mai multe țări.

Informații divulgate arată că Alexandru Bălan, fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, s-a deplasat de două ori la Budapesta, în primăvara anului trecut și în primăvara acestui an, pentru a se întâlni cu agenți ai serviciilor secrete din Belarus. În cadrul acestor întâlniri, el ar fi divulgat informații secrete de stat și ar fi primit instrucțiuni pentru activități viitoare.

Ancheta a identificat, de asemenea, un cetățean belarus care locuiește în Polonia și lucrează ca șofer de taxi în apropierea frontierei polono-belaruse. Autoritățile suspectează că acesta avea legături cu serviciile secrete din Belarus, deși ancheta se concentrează în continuare în principal asupra activităților lui Bălan.

Procedurile judiciare împotriva lui Bălan au început în România, dar ancheta continuă cu cooperarea internațională. Autoritățile adună mai multe dovezi și evaluează ce secrete de stat ar fi putut fi transferate în Belarus în cadrul întâlnirilor de la Budapesta.

Cazul este deosebit de sensibil, având în vedere fosta funcție înaltă a lui Alexandu Bălan și accesul său privilegiat la informații secrete.

Totodată, Ministerul Afacerilor Externe din Republica Moldova a anunțat că un angajat al Ambasadei Belarusului de la Chișinău a fost declarat „persona non grata” și că acesta urmează să părăsească teritoriul Republicii Moldova.

Decizia a fost anunțată oficial de către Chișinău la data de 10 septembrie, potrivit deschide.md.

Hotărârea vine după ce Alexandru Bălan a fost audiat de către procurori, fiind acuzat că a divulgat ofițerilor KGB din Belarus informații secrete de stat legate de România.