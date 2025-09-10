Alexandru Bălan, fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, acuzat de DIICOT că ar fi transmis secrete de stat ale României către serviciile de informații din Belarus, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Curtea de Apel București a transmis că „s-a admis propunerea de arestare preventivă” și că Alexandru Bălan va sta în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile.

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a anunțat miercuri, 10 septembrie, că Alexandru Bălan, fostul adjunct al Serviciului de Informații și

Securitate al Republicii Moldova, urmează să afle pe parcursul zilei dacă va fi arestat preventiv pentru următoarele 30 de zile. DIICOT a comunicat oficial că acesta a fost reținut și că este acuzat de „tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată”.

DIICOT a comunicat oficial că a reținut „un inculpat în vârstă de 47 de ani, cu dublă cetățenie moldovenească și română, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată”.

Este vorba de fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, Alexandru Bălan.

Curtea de Apel București a decis astăzi, într-o ședință începută în jurul orei 14:00, să admită sesizarea DIICOT și să dispună arestarea preventivă a lui Alexandru Bălan.

DIICOT l-a acuzat că „a fost angrenat în activități de divulgare neautorizată a unor informații secrete de stat, de natură să pună în pericol securitatea națională a României” către KGB al Belarus.

Acesta, potrivit procurorilor, s-ar fi întâlnit de două ori, în Budapesta, cu ofițeri de informații din KGB al Belarus.

Procurorii DIICOT subliniază că au existat „suspiciuni rezonabile că aceste întrevederi au avut drept scop transmiterea de instrucțiuni și efectuarea de plăți pentru serviciile prestate”.

Alexandru Bălan ar fi ajuns adjunct al șefului serviciilor de informații din Republica Moldova în 2016, cu ajutorul lui Vladimir Plahotniuc.

Aceleași surse au mai explicat că Bălan ar fi colaborat cu serviciul de informații al Federației Ruse.

Ulterior, ar fi ajuns să colaboreze cu serviciile de informații din Belarus pentru că ofițerii de informații din țara lui Lukașenko pot opera mai ușor decât cei ruși pe teritoriul Uniunii Europene, au mai explicat sursele Digi24.ro.

Ancheta DIICOT și a SRI a fost făcută cu ajutorul autorităților din Polonia, Cehia, Ungaria și, la finalul investigației, Republica Moldova.

Pe parcursul zilei de 10 septembrie, Republica Moldova a anunțat că a expulzat un diplomat din Belarus. Detalii, aici.

În paralel, Polonia a anunțat cu o zi în urmă că a arestat un spion și va expulza un diplomat din Belarus, măsură adoptată și de Republica Cehă.

Curtea de Apel București a decis măsura arestării preventive dispuse față de Alexandru Bălan, fost adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova. Instanța a constatat legalitatea și temeinicia măsurii, stabilind ca aceasta să rămână valabilă până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 6 noiembrie 2025.