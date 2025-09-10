Șoferii vitezomani din România au zilele numărate! Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pregătește o schimbare majoră pentru traficul de pe principalele șosele și autostrăzi din țara noastră.

Mai exact, vorbim despre montarea a 400 de camere video inteligente pe principalele drumuri naționale și autostrăzi. Noul sistem a fost botezat e-Sigur. El va avea rolul de a detecta viteza autovehiculelor de pe șosele, dar asta nu e tot. Va putea calcula și timpul necesar pentru ca o mașină să parcurgă o anumită distanță între două puncte.

În acest fel, șoferii care vor încerca să păcălească radarele, reducând viteza doar în zona camerelor, vor primi amendă direct acasă, pentru că noile aparate vor fi capabile să calculeze viteza medie a mașinilor.

Așadar, aceste camere de supraveghere moderne vor avea un rol triplu:

monitorizarea traficului în timp real,

măsurarea vitezei instantanee printr-un radar omologat,

verificarea vitezei medii pe anumite distanțe.

Un exemplu concret a fost oferit chiar de purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu, pentru ProMotor. Acesta a explicat că, dacă o cameră este montată la ieșirea din Ploiești și alta la Săftica, pe DN1, distanța de aproximativ 30 de kilometri ar trebui parcursă în minimum 25 de minute, dacă se respectă limita legală de 70 km/h.

Dacă însă sistemul detectează că o mașină a fost surprinsă de prima cameră la ora 10:00 și de cea de-a doua la ora 10:20, rezultă că viteza medie a fost de 90 km/h, adică cu 20 km/h peste limita legală.

„De exemplu, să spunem că o cameră e montată pe DN1, la ieșire din Ploiești, iar o alta la Săftica. Distanța între cele două e de 30 de kilometri, iar dacă se respectă limita maximă de viteză impusă pe această secțiune, 70 km/h, drumul se parcurge în cel mai bun caz în 25 de minute. Dar dacă o mașină e înregistrată de prima cameră la ora 10:00 iar de cea de-a doua la 10:20, sistemul va detecta automat că distanța a fost parcursă, în medie, cu 90 km/h. Situație în care vei primi amenda acasă, pentru depășirea cu 20 km/h a limitei legale. Practic, nu mai poți „fenta” radarul, circulând cu viteză redusă doar până treci de acesta”, a explicat Șerbănescu pentru sursa citată.

Primele astfel de camere vor fi montate pe DN1, unde sunt prevăzute 28 de puncte de supraveghere. Ele vor fi amplasate, în general, pe sectoare din afara localităților, considerate zone cu risc sporit de accidente.

Vor mai exista 22 de puncte de supraveghere pe DN2, 24 pe DN6, 17 pe DN7, 13 pe DN11, 18 pe DN17 și 14 puncte de supraveghere pe DN67.

În plus, radare fixe vor fi instalate și pe toate autostrăzile din România. Pe A1 și A2, camerele vor fi montate în cadrul acestui proiect, în timp ce pe tronsoanele mai noi, deja prevăzute cu astfel de sisteme, va fi nevoie doar de conectarea lor la rețeaua e-Sigur.

CNAIR anunță că instalarea acestora va începe în cursul anului viitor. Funcționarea va fi asemănătoare cu cea a camerelor pentru rovinietă. Atunci când un vehicul va fi depistat cu depășirea limitei de viteză, camerele vor realiza o serie de fotografii.

Acestea vor fi analizate de un ofițer de poliție, care va valida constatările și va dispune măsurile legale. În final, șoferii care au încălcat regulile vor primi amenda prin poștă.