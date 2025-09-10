Cele 35 de medicamente vizează o gamă largă de boli severe. Printre acestea se numără tratamente pentru cancerul de prostată avansat sensibil la hormoni, amiloidoza ereditară, colita ulcerativă activă și boala Crohn în forme rezistente la terapii convenționale.

Lista include și opțiuni pentru astm bronșic sever necontrolat, angioedem ereditar recurent, leucemie limfocitară cronică la pacienți cu deleția 17p sau mutația TP53, mielom multiplu recidivat și refractar, precum și terapii pentru infecția cu HIV-1 la copii.

Ministrul Alexandru Rogobete a transmis că reforma în sănătate nu poate rămâne un simplu slogan, ci trebuie să se traducă în schimbări concrete care salvează vieți. El a spus că parteneriatul transparent cu ANMDR și CNAS face posibilă creșterea accesului la tratamente moderne și întărește încrederea în sistemul de sănătate.

„Ştiu că încrederea nu se câştigă uşor. Ştiu că oamenii au fost dezamăgiţi prea mult timp. Dar tocmai de aceea alegem să demonstrăm că reforma în sănătate nu este un slogan, ci o realitate care schimbă vieţi. Când facem ce promitem, încrederea revine. (…) Şi când suntem consecvenţi, încrederea ne face bine tuturor. Mulţumesc Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDR) pentru colaborarea excelentă şi colegilor din Ministerul Sănătăţii pentru munca susţinută. Parteneriatul transparent şi corect cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate aduce beneficii reale pacienţilor şi întăreşte încrederea în sistemul de sănătate”, a scris ministrul pe Facebook.

Pe lângă introducerea medicamentelor compensate, ministerul a anunțat și extinderea rețelei de spitale care pot trata pacienți cu accident vascular cerebral. Alte patru unități medicale – Constanța, Craiova, Miercurea Ciuc și Institutul Național de Neurologie din București – au fost incluse în programul AP-AVC.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa;

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova;

Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc;

Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare Bucureşti.

Obiectivul este ca pacienții să aibă acces rapid la proceduri precum tromboliza și trombectomia, care pot salva vieți.

Pentru a sprijini aceste intervenții, Ministerul Sănătății a crescut finanțarea programului AP-AVC. Bugetul alocat pentru 2025 este de 49 de milioane de lei, față de 29 de milioane în 2023, ceea ce permite tratamente moderne pentru un număr mai mare de pacienți din întreaga țară.