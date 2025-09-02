Pacienții au reacționat cu teamă după ce CNAS a transmis public intenția de a reduce compensarea unor tratamente esențiale.

Printre cele vizate se aflau medicamentele pentru afecțiuni oncologice și cele pentru boli cardiovasculare. Mulți bolnavi cronici au declarat că depind de aceste rețete pentru a supraviețui. Medicii au atras atenția că orice scădere a sprijinului financiar ar putea duce la abandonul terapiilor.

Un exemplu este cel al unei paciente oncologice de 61 de ani, care urmează periodic tratament vital. Ea a explicat că familia ar fi greu încercată în cazul unei reduceri a nivelului de compensare.

„Compensate iau două. Am gratuit pe oncologie și compensate două, dar soțul meu ia multe. O cutie așa. Ne uimesc toate prețurile astea care cresc ca din apă. Sunt foarte, foarte scumpe. Mi se pare aberant ceea ce se întâmplă”, a declarat aceasta.

Alți pacienți care depind de tratamente pentru inimă au semnalat aceleași probleme. O femeie intervievată a precizat că ar fi greu de suportat costurile suplimentare.

„Cred că este o nebunie, efectiv o nebunie. Ar trebui să avem foarte mare grijă. Nu avem grijă de copii, de bătrâni, atunci de cine avem grijă?”, a declarat o altă femeie pentru Antena 3.

Nemulțumirea s-a accentuat după ce informațiile venite din partea CNAS au circulat intens în spațiul public. În lipsa unor explicații clare, pacienții au început să se teamă că nu își vor mai permite tratamentele. Situația a fost amplu dezbătută în spațiul mediatic, iar organizațiile de pacienți au cerut lămuriri urgente.

În urma discuțiilor, ministrul Sănătății a ieșit public pentru a oferi clarificări. El a criticat modul în care CNAS a transmis informația, considerând că a fost lansată prematur.

Oficialul a precizat că nu există nicio intenție de modificare a listei actuale. De asemenea, a subliniat că pacienții nu vor suporta costuri suplimentare în perioada următoare.

„Din punctul meu de vedere, Casa Națională de Asigurări de Sănătate s-a grăbit puțin cu acel comunicat de presă. În perioada următoare nu se va modifica nimic în ceea ce privește lista de compensare, ca să spun altfel lucrurile: nu. Este aberant. De altfel, la o lună de zile după ce am pus CASS la pensionari, tot de la ei acum să scoatem bani?”, a spus ministrul Sănătății.

Declarațiile au venit ca răspuns la presiunea publică și la neliniștea pacienților. Oficialul a încercat să transmită un mesaj de liniște către cei afectați. Totodată, acesta a criticat ideea ca pensionarii să fie împovărați suplimentar la scurt timp după introducerea contribuției pentru sănătate.

Cu toate acestea, tema rămâne una sensibilă. Reprezentanții pacienților și ai industriei farmaceutice atrag atenția că sistemul are nevoie de predictibilitate. În lipsa unor garanții ferme, orice discuție despre scăderea sprijinului financiar provoacă tensiuni.

Asociația Producătorilor de Medicamente Generice din România a avertizat că milioane de pacienți ar fi afectați de o astfel de decizie.

Organizația a estimat că 10 milioane de români ar fi nevoiți să plătească mai mult pentru tratamente. Creșterea ar fi resimțită sub forma unei co-plăți suplimentare, cu valori între 6 și 500 de lei pentru fiecare medicament lunar.

„Sperăm din tot sufletul că nu. Scăderea nivelului de compensare, după estimările noastre ar afecta aproximativ 10 milioane de pacienți cu boli cardiovasculare, metabolice, boli neurologice”, a afirmat Daniel Bran din cadrul asociației.

El a atras atenția că impactul ar fi major asupra categoriilor vulnerabile. Farmaciile confirmă că pacienții cronici ar resimți imediat efectele unei reduceri a sprijinului financiar.

În unele unități farmaceutice ajung lunar până la 700 de persoane pentru a ridica rețetele compensate. Cei mai mulți pacienți suferă de boli de inimă, diabet sau cancer.

Medicii subliniază că pacienții nu ar putea suporta costurile adiționale. Specialiștii avertizează că abandonarea tratamentelor ar duce la agravarea bolilor și la riscuri majore pentru sănătate. În cazul afecțiunilor cardiovasculare, renunțarea la medicamente poate fi fatală.

Cardiologii atrag atenția că reducerea sprijinului pentru pacienți ar putea avea efecte grave. Mulți dintre aceștia urmează în paralel tratamente pentru colesterol, diabet și alte boli cronice. Costurile totale ar deveni imposibil de susținut pentru o mare parte dintre bolnavi.

„Ar duce la un risc inacceptabil cardiovascular și o agravare a patologiei cardiovasculare pe care aceștia practic o au. Vorbim și de medicamente de colesterol, vorbim de medicamente care ar avea un rol atât în tratamentul patologiei cardiovasculare și a diabetului. Avem o medie de patru medicamente compensate pentru fiecare pacient în parte”, a explicat medicul Claudiu Stoicescu.

Statisticile oficiale arată că bolile cardiovasculare sunt principala cauză de mortalitate în România. Cel puțin unul din patru români suferă de o afecțiune de acest tip. Din acest motiv, accesul la tratamente compensate rămâne vital pentru milioane de persoane.

Experții solicită menținerea stabilității în sistemul de compensare. Orice măsură care ar duce la scumpirea medicamentelor esențiale ar reprezenta o amenințare directă pentru sănătatea publică. Situația rămâne monitorizată cu atenție de către organizațiile de pacienți și de către specialiști.