Asociația Producătorilor de Medicamente Generice din România (APMGR) consideră că implicarea directă a Ministerului Sănătății reprezintă un semnal esențial pentru întărirea accesului la tratamente și pentru susținerea sistemului de sănătate.

APMGR subliniază că, în prezent, nu există inițiative legislative care să reducă nivelul de compensare al medicamentelor, fapt ce garantează pacienților continuitatea tratamentelor de care au nevoie. Organizația apreciază ca fiind vitală menținerea obiectivului de sprijinire a accesului la terapii și de promovare a utilizării medicamentelor generice și biosimilare, acestea având un rol decisiv în sustenabilitatea sistemului și în reducerea presiunii financiare asupra pacienților.

Clarificările aduse de Ministerul Sănătății, potrivit cărora medicamentele vehiculate în spațiul public ca fiind mutate între listele de compensare nu au fost discutate sau validate instituțional, au contribuit la eliminarea confuziilor și la stabilirea unei poziții oficiale ferme.

„Asociația Producătorilor de Medicamente Generice din România (APMGR) salută declarația domnului Ministru al Sănătății, dr. Alexandru Rogobete, și interesul personal pe care îl arată pentru protejarea pacienților cronici și vulnerabili.

Asociația consideră că accesul la tratamente generice, precum și asigurarea continuității și aderenței la acestea, sunt elemente vitale pentru viața pacienților. În contextul economic dificil, predictibilitatea și sustenabilitatea sistemului de compensare sunt considerate priorități majore pentru protejarea interesului pacienților.

„Domnul ministru a subliniat public că medicamentele vehiculate ca fiind mutate între listele de compensare nu au fost discutate și nici validate de Ministerul Sănătății, ceea ce contribuie la clarificarea situației și la evitarea confuziilor.

APMGR își reafirmă disponibilitatea pentru dialog constant și colaborare cu autoritățile din domeniul sănătății, cu scopul de a garanta acces echitabil și sustenabil la medicamentele necesare zilnic pacienților din România.