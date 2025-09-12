Alexandru Rogobete a explicat de ce se opune unei asemenea măsuri, considerând că ar afecta atât pacienții, cât și bugetul de stat. Discuțiile privind această posibilitate vizau mutarea unor molecule sau medicamente ieftine de pe o listă cu compensare ridicată pe o listă cu compensare mai scăzută, pe motiv că impactul asupra pacienților nu ar fi semnificativ.

Ministrul Sănătății respinge această abordare, subliniind că bolnavii, în special cei cu afecțiuni cardiologice sau alte boli cronice, au nevoie de mai multe cutii pe lună și de mai multe tipuri de medicamente, astfel încât costul final suportat de pacient ar fi resimțit în mod clar.

„A existat o intenţie, poate nu neapărat discutată suficient, să-i spunem, prin care anumite molecule, anumite medicamente ieftine urmau a fi scoase de pe o listă de compensare pe altă listă de compensare, invocându-se motivul că sunt foarte ieftine şi că impactul în buzunarul pacientului nu se simte. Şi m-am opus vehement şi mă opun în continuare şi nu se va întâmpla acest lucru cât eu sunt ministrul Sănătăţii”, a explicat Alexandru Rogobete, joi seară, la TVR Info.

Problema este cu atât mai sensibilă cu cât cei mai mulți dintre beneficiarii acestor tratamente sunt pensionarii, deja afectați de plata contribuției la asigurările de sănătate (CASS) pentru pensii. În opinia ministrului, o astfel de măsură ar echivala cu impunerea unei taxe suplimentare la farmacie pentru cei mai vulnerabili pacienți, ceea ce ar fi lipsit de strategie, de mecanisme financiare corecte și de umanitate.

„Vă spun care este gândirea şi de ce este greşită această gândire de a muta o moleculă ieftină, un medicament ieftin de pe o listă de compensare ridicată pe o listă de compensare scăzută. Vă dau un exemplu. Se invocă două aspecte. Faptul că medicamentul este ieftin şi că pacientul nu va simţi un efort bugetar crescut. Total greşit, pentru că acel medicament sau pacientul are nevoie nu de o cutie de medicamente, ci de două, trei cutii, patru cutii pe lună şi nu doar de un medicament, ci de o serie de medicamente. Aici mă refer la cardiologie în special sau la alte boli. Deci, practic, pacientul va simţi un impact bugetar. Or, mie mi se pare aberant, lipsit de strategie, lipsit de orice mecanism financiar şi lipsit de umanitate până la urmă, ca noi, Guvernul, la oamenii la care am pus CASS pe pensie – pentru că aici vorbim de pacienţii, cei mai mulţi care beneficiază de aceste medicamente sunt pensionarii – tot lor să le pun o taxă suplimentară la farmacie. Este total aberant, nu voi fi de acord niciodată cu acest lucru”, a mai spus ministrul.

În același timp, ministrul atrage atenția și asupra efectelor asupra bugetului de stat. Argumentul potrivit căruia mutarea medicamentelor ieftine ar aduce economii, pentru că sunt consumate în volume mari, este infirmat de calculele prezentate de acesta.

Statul decontează în prezent, de exemplu, 9 lei pentru o cutie de medicamente care costă 10 lei. Dacă acea moleculă ar fi scoasă din lista de compensare și pacienții ar fi nevoiți să treacă la o alternativă de linia a doua, aceasta ar putea costa 50 de lei, iar statul ar trebui să deconteze 45 de lei, potrivit explicațiilor oferite de ministru. În loc de economii, s-ar ajunge la o creștere semnificativă a cheltuielilor, chiar până la dublarea sau triplarea bugetului necesar pentru același tip de tratament.