Ministrul Agriculturii a explicat că prima măsură vizează sprijinirea investițiilor din sectorul agricol. Fermierii ar urma să recupereze 50% din valoarea acestora prin plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor către bugetul de stat, pe o perioadă de zece ani.

Florin Barbu a subliniat că dobânzile ridicate reprezintă o povară semnificativă pentru agricultori. Pentru a diminua acest impact, marja fixă din contractele de credit ar putea fi dedusă din impozitul pe profit.

„Pe parte fiscală sunt trei măsuri importante: prima măsură – tot ceea ce înseamnă investiții în sectorul agricol din România, 50% să fie recuperate de către fermierii români din plata impozitelor, taxelor, contribuțiilor către bugetul de stat pe o perioadă de 10 ani. A doua măsură și o povară foarte mare pentru fermierii români, o reprezintă creditele luate cu dobânzi foarte mari. De aceea, marja fixă poate fi dedusă de către fermierii români prin contractele de credit, din impozitul pe profit”, a menționat ministrul Florin Barbu.

O altă măsură anunțată de ministru se referă la organizațiile de udători din sistemul de irigații și la cooperativele agricole. Acestea ar putea beneficia de posibilitatea de a redirecționa 2% din impozitul pe profit, după modelul fundațiilor și organizațiilor neguvernamentale. Florin Barbu a afirmat că această soluție ar contribui la dezvoltarea sistemului de irigații și la consolidarea cooperativelor.

„O altă măsură importantă, așa cum se întâmplă către ONG-uri și către fundațiile din România, să poată și organizațiile de udători din sistemul de irigații, dar și cooperativele din România, să repartizeze 2% din impozitul pe profit. Ce face acest lucru? Pe de o parte dezvoltăm sistemul de irigații și am investit în sistemul de irigații pentru că se vede că în ultimii doi ani România deține locul I la exportul de cereale și alte produse, vorbim în sectorul avicol din România”, a punctat ministrul de resort.

Ministrul Agriculturii a menționat că un alt obiectiv este dezvoltarea cooperativelor prin crearea de locuri de muncă suplimentare. Acest lucru ar trebui să ducă la o prezență mai mare a produselor românești pe rafturile magazinelor de retail.

Florin Barbu a anunțat că săptămâna viitoare Ministerul Agriculturii va organiza o conferință în care vor fi prezentate în detaliu aceste proiecte fiscale.