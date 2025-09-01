Directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), Adrian Chesnoiu, a anunțat că, împreună cu ministrul Agriculturii, Florin Barbu, au luat măsuri pentru ca plățile către fermieri să se efectueze mai rapid. Chesnoiu a explicat că la revenirea sa la AFIR a descoperit întârzieri semnificative la plata cererilor depuse pentru fonduri europene, unele ajungând chiar și la 90-100 de zile.

”Din luna decembrie de când m-am întors la AFIR am încercat să pun în aplicare toată expertiza mea și toată experiența pe care am acumulat-o de-a lungul timpului în funcțiile pe care le-am deținut. Și am început să luăm niște decizii care s-au văzut în prima parte a anului. Am găsit cereri de plată ale fermierilor depuse la agenție care aveau și 90-100 de zile întârziere. Oamenii au depus o cerere de plată, au făcut niște cheltuieli și de abia așteptau banii. M-am uitat în cadrul circuitelor instituționale să văd ce nu merge bine. Am tăiat acolo unde nu mergea bine, am pus lucrurile pe șină, am redus la 30 de zile perioada în care depuneai cererea de plată și primeai banii înapoi”, a explicat ministrul la Olt Tv.

El a precizat că, încă din luna decembrie, de la revenirea sa în instituție, a încercat să pună în aplicare întreaga sa experiență acumulată de-a lungul timpului, luând decizii care s-au reflectat în prima parte a anului. Chesnoiu a verificat circuitele instituționale pentru a identifica blocajele și a implementat modificări care au redus perioada dintre depunerea cererii de plată și primirea banilor la aproximativ 30 de zile.

Totuși, șeful AFIR a menționat că procedurile au fost schimbate recent, ceea ce a afectat din nou viramentele pentru proiectele cu fonduri europene. El a explicat că Ministerul Finanțelor a emis o adresă prin care deschiderile pentru plăți se pot face doar o dată pe lună, după data de 20, ceea ce înseamnă că un fermier care depune cererea pe 21 va primi banii abia după aproximativ două luni.

”A venit luna fatidică mai, în care am primit de la Ministerul Finanțelor o adresă prin care nu mai putem să facem deschideri la Ministerul de Finanțe decât la o dată pe lună după data de 20 ale lunii. Adică un fermier care depune o cerere de finanțare pe 21 luna aceasta va primi banii peste două luni, pentru că atât durează procedurile, cel puțin două luni”, a mai spus Adrian Chesnoiu.

Chesnoiu a subliniat că, prin colaborarea cu ministrul Florin Barbu, au fost puse la punct circuite financiare care permit accelerarea fluxului de bani, astfel încât cele aproximativ 500 de milioane de euro rămase de plătit să ajungă în conturile fermierilor până la sfârșitul anului.

El a mai atras atenția asupra dificultăților angajaților AFIR, care lucrează ore suplimentare și în weekend, în condițiile reducerii sporurilor și stimulentelor financiare, apreciind că motivarea personalului rămâne esențială pentru menținerea unui grad de absorbție a fondurilor europene de peste 95%.