AFIR a extins utilizarea Bazei de date cu prețuri de referință (BDPR), astfel încât aceasta să poată fi folosită pentru evaluarea proiectelor finanțate prin alte fonduri europene și naționale, nu doar prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA).

Directorul general al AFIR, Adrian-Ionuț Chesnoiu, a explicat că beneficiarii din cadrul Schemei de Energie pot achiziționa direct echipamentele eligibile din baza de date, prin semnarea unui contract de vânzare-cumpărare cu furnizorul și transmiterea online a dosarului de plată.

Conform precizărilor instituției, bunurile trebuie să fie incluse atât în Studiul de fezabilitate aprobat, cât și în cererea de finanțare, și să respecte cerințele tehnice prevăzute în aceste documente.

AFIR menționează că echipamentele achiziționate din baza de date trebuie să corespundă caracteristicilor generale de bază, precum puterea instalată, capacitatea de stocare sau parametrii tehnici specificați în studiile aprobate. În cazul în care sunt necesare modificări ale acestor caracteristici, beneficiarii au obligația de a notifica instituția înainte de semnarea contractelor de achiziție.

Adrian-Ionuț Chesnoiu a declarat că AFIR are în prezent 570 de contracte în derulare, cu o valoare totală de 107,2 milioane de euro, pentru investiții în producerea de energie verde destinată autoconsumului în ferme și unități de procesare alimentară.

El a precizat că interesul pentru Schema de Energie a fost foarte mare, fiind depuse 2.377 de proiecte cu o valoare totală de peste 500 de milioane de euro, la o alocare de 300 de milioane de euro.

Chesnoiu a subliniat că actualizarea ghidului bazei de date vine în sprijinul fermierilor care implementează astfel de proiecte și au la dispoziție peste 1.100 de echipamente și sisteme fotovoltaice. Până acum, 45 de proiecte au fost deja finalizate, iar plățile efectuate direct către beneficiari se ridică la aproximativ 16 milioane de euro.

Beneficiarii eligibili sunt întreprinderile din sectorul agricol și industria alimentară, precum și organizațiile și federațiile din domeniul îmbunătățirilor funciare (OUAI/FOUAI).

Finanțarea este destinată proiectelor care vizează instalarea de capacități noi de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum – solare sau eoliene – cu sau fără sisteme de stocare.

Schema este finanțată prin Fondul pentru Modernizare, gestionat de Ministerul Energiei, iar implementarea este realizată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin intermediul AFIR.