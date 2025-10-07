Legea apelor, aflată în proces de adoptare, prevede înfiinţarea unui fond destinat investiţiilor în infrastructura de protecţie împotriva inundaţiilor. Acest fond va fi utilizat conform unei strategii multianuale, stabilite în funcţie de nevoile reale din domeniu, a explicat marţi, la Braşov, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, potrivit Agerpres.

Ministra a precizat că strategia va avea la bază date ştiinţifice, incluse într-un studiu realizat de Banca Mondială.

„România are foarte multe strategii şi hârtii frumos scrise de-a lungul timpului şi inclusiv avem studiul recent al Băncii Mondiale care vorbeşte despre resursa şi accesul românilor la apă, cum avem o problemă şi un risc privind secetele care vor urma, cum avem efectul de deşertificare. Nu că ar fi fost nevoie să vină cineva din exterior să ne spună aceste lucruri, pentru că le putem vedea şi noi mergând pe teren, dar acum avem şi studiile necesare să confirmăm aceste lucruri. Este vorba despre ce măsuri luăm pe următorii ani de zile. (…) Avem sute de localităţi care nu au acces la apă potabilă şi nu mai vorbim de canalizare, a cărei lipsă înseamnă o poluare în zona respectivă. În fiecare dintre aceste situaţii sunt nişte probleme uriaşe cu care România se confruntă, care nu vor putea fi rezolvate nici dacă punem pe masă toate resursele, (…) pentru că nu avem suma necesară”, a afirmat Diana Buzoianu, menţionând că aceste investiţii necesită „zeci de miliarde”.

Ea a adăugat că planificarea acestor resurse trebuie făcută „pe nişte ani de zile”. „Propunerea este să gândim fazat, să avem gândite resursele pe nişte ani de zile şi să avem nişte planuri care să fie asumate şi, indiferent cine va veni la Minister, la Apele Române, în perioada următoare, să respecte respectivul plan pentru că este pe baza ştiinţifice”, a explicat Buzoianu.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că mai multe echipe de intervenție, formate din sute de persoane și dotate cu utilaje, se află deja pe teren, pregătite să intervină pentru a limita efectele ploilor torențiale și ale inundațiilor. Declarația a fost făcută în după-amiaza zilei de 7 octombrie 2025, în condițiile în care Bucureștiul și mai multe județe din țară se află sub Cod roșu de precipitații, potrivit Europa FM.

„Toată lumea care este în zonele respective este sfătuită să nu meargă către zonele de risc, să rămână în afara zonelor sau în casă, să nu iasă în aceste perioade afară și să urmărească absolut toate alertele, pentru că vom da constant informații, ANM-ul, INHGA-ul, autoritățile din subordinea Mediului vor transmite alerte”, a declarat ministra.

Conform meteorologilor, între marți, ora 21:00, și miercuri, ora 15:00, se vor înregistra ploi intense în jumătatea estică a țării. A fost emis Cod roșu de precipitații pentru București și județele Ilfov, Giurgiu, Constanța, Călărași și Ialomița.

„Constanța, de exemplu, are un risc destul de mare de viituri în perioada următoare. Oamenii sunt mobilizați, am transmis absolut tuturor autorităților prin aceste comitete – Apele Române, toate autoritățile de intervenție – să aibă oamenii pe teren. Sunt sute de oameni în momentul de față pe teren, cu utilajele aferente. Suntem pregătiți în măsura capacității și a echipamentelor pe care le avem, sunt monitorizate toate lucrările de infrastructură împotriva inundațiilor în zonele cu risc de inundații”, a mai precizat Diana Buzoianu.

Specialiștii estimează că în regiunile afectate de Codul roșu se vor acumula între 80 și 100 de litri de apă pe metru pătrat, iar izolat se pot înregistra chiar 140 de litri pe metru pătrat.

Administrația Națională Apele Române (ANAR) a informat că peste 500 de angajați și 100 de utilaje sunt pregătite de intervenție în Dobrogea, sudul Munteniei și Capitală. În București, este asigurată capacitatea de preluare a apelor în acumularea Lacul Morii.