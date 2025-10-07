Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a confirmat că reducerea numărului de parlamentari la 300 este o prioritate asumată de partid. El a explicat că inițiativa respectă voința exprimată de români la referendumul de acum 15 ani, dar garantează și menținerea reprezentării minorităților naționale.

Fenechiu a precizat că PNL consideră această măsură o promisiune electorală care trebuie îndeplinită. El a subliniat că partidul va vota în favoarea unui Parlament redus, „în care să-și găsească locul și reprezentanții minorităților naționale, ca o bună practică în România”.

„PNL va vota pentru 300 de parlamentari. Este o promisiune electorală care s-a regăsit în ultimele campanii electorale. Deci, Partidul Naţional Liberal susţine un Parlament cu 300 de parlamentari în care însă să-şi găsească locul şi reprezentanţii minorităţilor naţionale, ca o bună practică în România. Deci, noi susţinem iniţiativa votată de români la referendumul de acum 15 ani, evident cu respectarea drepturilor minorităţilor”, a afirmat Fenechiu, la Parlament.

Potrivit acestuia, premierul Ilie Bolojan a avut o poziție fermă în ședința de grup a liberalilor. Fenechiu a relatat că prim-ministrul le-a transmis să conceapă un proiect bine fundamentat, care să nu poată fi contestat din punct de vedere constituțional.

Daniel Fenechiu a menționat că PNL luase deja decizia de a susține reducerea numărului de parlamentari înainte de discuția cu premierul. După întâlnire, Ilie Bolojan și-a exprimat acordul cu această direcție, subliniind că este nevoie de o formulă echilibrată, care să nu afecteze funcționarea Parlamentului.

Fenechiu a explicat că premierul a insistat asupra faptului că nu este corect ca, în timp ce se reduc cheltuieli în alte domenii, structura Parlamentului să rămână neschimbată. El a spus că mesajul transmis de prim-ministru a fost acela că promisiunea făcută românilor trebuie respectată și pusă în aplicare printr-un proiect solid.

„Poziţia premierului a fost fermă. Partidul Naţional Liberal susţine reducerea numărului de parlamentari la 300. Nu a fost o noutate, pentru că majoritatea colegilor luasem decizia în şedinţa de grup de ieri. Deci, din punctul ăsta de vedere, noi luasem această decizie chiar şi fără o instrucţiune centrală. L-am informat pe premier care este decizia noastră. Evident că premierul a fost de acord cu ea”, a adăugat Daniel Fenechiu.

Liderul senatorilor PNL a arătat că discuțiile cu premierul s-au concentrat asupra reprezentării minorităților și asupra formei juridice a propunerii. Acesta a explicat că Bolojan i-a încurajat pe parlamentari să elaboreze o inițiativă serioasă, care să treacă toate filtrele de legalitate și să nu mai dea impresia că românii au fost amăgiți cu promisiuni nerealizabile.

„Singurele două lucruri pe care le-am discutat aici au fost legate de ponderea şi reprezentarea minorităţilor şi de faptul că premierul ne-a cerut ca, în ipoteza în care avem idei în raport de expertiza noastră, să încercăm ca proiectul să-l facem de aşa manieră ca să fie un proiect care să treacă, nu să fie un proiect care să sufere de vicii constituţionale şi după aia să zică că românii: iar ne-aţi prostit. Premierul ne-a rugat să facem o treabă serioasă pentru că le-am promis românilor în mod repetat şi e normal să fie aşa, nu e în regulă să facem tăieri de pe peste tot şi noi să rămânem o structură masivă. Asta a spus premierul”, a explicat liderul senatorilor PNL.

În luna mai 2025, deputații USR Cristina Prună și Claudiu Năsui au redepus un proiect de lege care prevede reducerea numărului de parlamentari la 300. Inițiativa se află în prezent în dezbaterea comisiilor de specialitate din Senat.

În acest moment, Parlamentul României are 464 de membri. Aplicarea unei astfel de măsuri ar necesita modificări importante ale legii electorale, iar eventualele schimbări constituționale vor fi analizate în perioada următoare.