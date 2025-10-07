În cadrul întâlnirii, ministrul român a transmis mulțumiri diplomatului qatarez pentru deschiderea și sprijinul acordat în dezvoltarea relațiilor dintre cele două state, subliniind potențialul semnificativ de colaborare.

„Mă bucur să ne reîntâlnim, înainte de încheierea mandatului dumneavoastră. Doresc să vă mulțumesc pentru deschiderea și implicarea personală în dezvoltarea cooperării dintre Ministerul Afacerilor Interne și autoritățile din Statul Qatar. Privind spre viitor, îmi exprim încrederea că vom avea un parteneriat consolidat, în care valorificarea noilor tehnologii în domeniul securității și siguranței publice va ocupa un loc central”, a declarat ministrul afacerilor interne.

Cei doi oficiali au trecut în revistă rezultatele colaborării recente, evidențiind progresele în domeniul digitalizării, securității cibernetice și utilizării tehnologiilor moderne în activitățile de aplicare a legii. Ambasadorul Alqaradawy a exprimat dorința de a continua cooperarea prin proiecte concrete și l-a invitat pe ministrul Predoiu să efectueze o vizită oficială în Qatar.

Discuțiile au vizat și dezvoltarea dimensiunii economice a relației bilaterale, accentul fiind pus pe stimularea investițiilor reciproce.

„Investițiile străine în România înseamnă un plus de securitate. Astăzi, aproape totul înseamnă securitate, de aceea, mai ales în actualul context intern și internațional, este imperios necesar ca statul român să gândească și să implementeze o strategie coerentă din perspectiva dezvoltării unor relații economice cu țări puternice, precum Qatar-ul. Este important ca firme românești să dezvolte afaceri în Qatar și firme qatareze să crească investițiile în România”, a subliniat ministrul Afacerilor Interne.

La finalul întrevederii, Cătălin Predoiu și-a exprimat convingerea că proiectele inițiate în timpul mandatului ambasadorului Alqaradawy vor continua să aducă beneficii ambelor state, reafirmând angajamentul Ministerului Afacerilor Interne de a rămâne un partener de încredere și un prieten apropiat al Statului Qatar.

Statul Qatar se remarcă la nivel regional printr-un avans semnificativ în domeniile digitalizării și securității. Țara a dezvoltat platforma guvernamentală Hukoomi, portalul oficial de guvernare electronică, care oferă cetățenilor și rezidenților acces facil la servicii administrative. Printre funcționalitățile principale se numără reînnoirea documentelor oficiale, plata online a taxelor și amenzilor, precum și servicii dedicate mediului de afaceri.

Guvernul qatarez și-a propus ca, până în anul 2030, 90% dintre serviciile publice să fie digitalizate. Acest obiectiv este parte integrantă a cele de-a treia Strategii Naționale de Dezvoltare (NDS3), care urmărește implementarea unei guvernări digitale moderne și eficiente. Un element central al strategiei îl reprezintă înființarea unui Centru de Excelență pentru date și tehnologii emergente, inclusiv inteligență artificială, menit să coordoneze inițiative privind managementul și guvernanța datelor la nivel național. Noua strategie pune accent pe interoperabilitatea sistemelor și pe îmbunătățirea schimbului de informații între instituții.

Qatarul a demonstrat, de asemenea, o capacitate avansată în domeniul securității și supravegherii publice. În timpul Cupei Mondiale FIFA 2022, autoritățile au instalat aproximativ 22.000 de camere dotate cu tehnologie de recunoaștere facială și inteligență artificială, utilizate pentru monitorizarea mulțimilor și prevenirea incidentelor.

În ceea ce privește securitatea cibernetică și protecția infrastructurilor critice, statul a investit semnificativ în sisteme radar anti-dronă, capabile să detecteze și să neutralizeze vehicule aeriene fără pilot care pot reprezenta amenințări la adresa siguranței naționale.