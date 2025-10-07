Marți, 7 octombrie, la București, au fost finalizate concluziile celei de-a 10-a ediții a Summitului RePatriot ce a avut loc între 2 și 5 octombrie, în țara noastră, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României și în parteneriat cu Senatul României. Evenimentul a reunit peste 300 de lideri ai diasporei, antreprenori din țară și personalități din diplomație, cultură și business, într-un dialog și chemare la acțiune pentru România anului 2035.

Summitul a fost precedat de mese rotunde și întâlniri strategice desfășurate în august și septembrie, atât în România, cât și în marile comunități românești din diaspora – de la Chișinău la Londra, Viena, New York sau Paris. Summitul s-a bucurat de prezența Președintelui Senatului, Mircea Abrudean, și Ministrului de Externe Oana Țoiu, a Vicepreședintelui Senatului Mihai Coteț și de prezența discretă, dar importantă, a mai multor profesioniști din administrația locală și centrală, care au dat un semnal important că românii de pretutindeni sunt apreciați și valoroși pentru țară. Un mesaj extraordinar a fost transmis de Președintelui Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, care a fost gazda Summitului cu câțiva ani în urmă.

Unul dintre momentele definitorii ale ediției aniversare a fost Gala Top 100 Români de Pretutindeni, care a adus pe scena Galeriilor Madrigal de la Senatul României personalități din toată lumea, recunoscute pentru contribuția lor în comunitățile unde trăiesc și la imaginea României în străinătate. Gala nu a fost doar un moment de celebrare, ci și de reconectare, consolidând o veritabilă rețea globală de influență pozitivă pentru România.

„Top 100 Români de Pretutindeni este o declarație de forță și speranță. Acești oameni extraordinari nu doar că au cucerit respectul lumii, ci au dovedit că România are resurse nelimitate de talent și caracter. Ei sunt dovada că viitorul nostru, împreună, poate fi măreț”, a declarat Marius Bostan, fondator RePatriot.

Prima sesiune a Summitului a adus în prim-plan rolul strategic al diasporei în respingerea narațiunilor anti-românești și în apărarea adevărului. Românii de pretutindeni au fost chemați să devină o forță activă împotriva manipulării și să transmită către comunitățile în care trăiesc imaginea unei Românii moderne, demne și europene.

Sesiunea s-a bucurat, alături de cercetători de vârf, de prezența lui Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării în Republica Moldova, care a făcut un apel la contracararea influenței rusești, dând exemplul celor două jurnaliste de la Ziarul de Gardă – Măriuța Nistor și Natalia Zaharescu, a jurnaliștilor Nord News și de la alte instituții de presă, ziariști care și-au riscat viața pentru a scoate la lumină acțiunile secrete ale Rusiei de a-și pune agenții săi la conducerea Republicii Moldova.

„Profilarea comunităților și înțelegerea tipologiilor sociale sunt esențiale pentru construirea de reziliență civică și capital de încredere” spune Alina Balațchi-Lupașcu, profesionist în marketing și lider Repatriot la Londra.

Agenda evenimentului poate fi consultată aici: https://www.repatriot.ro/repatriot-summit-2025/agenda/

Puteți urmări transmisia Live a părții publice a Summitului din prima zi aici: https://bit.ly/SummitRepatriotZiua1 și din a doua zi aici: https://bit.ly/SummitRepatriotZiua2

În cadrul sesiunii dedicate digitalizării, participanții au conturat viziunea unei Românii care devine hub regional de încredere pentru stocarea și securizarea datelor. „Piața centrelor de date din România este încă la început, dar are un potențial uriaș de dezvoltare — iar implicarea noastră, alături de cea a liderilor din mediul public și privat, poate accelera această transformare”, a subliniat Florin Furdui, lider Repatriot și CEO al unui important grup de investiții.

Conceptul prezentat propune centre de date alimentate cu energie verde și reglementări solide, astfel încât România să fie recunoscută drept furnizor de încredere la nivel mondial.

Sesiunea s-a bucurat de prezența fostului ambasador american Adrian Zuckerman, care a anunțat parteneriatul dintre Repatriot și organizația ALIANȚA (structură națională a americanilor, companiilor americane și altor instituții care lucrează pentru consolidarea legăturilor culturale, economice și de securitate dintre SUA și România, cu sediul la Washington DC) și a pledat pentru mărirea credibilității instituțiilor statului. A fost anunțată Gala ALIANȚA de la Washington din 11-12 decembrie, unde vor fi prezente personalități și prieteni ai României din Statele Unite.

O altă direcție strategică este dezvoltarea ecosistemului antreprenorial. În cadrul sesiunii „StartUp România– Inovație, Accelerare”, Sergiu Neguț – președinte al Romanian Business Leaders (RBL), organizație care reunește peste 550 de antreprenori din mediul de business românesc – a transmis un mesaj care a subliniat că „a fi RePatriot” este formă de patriotism real. RePatriot își propune ca, în următorii ani, să faciliteze construcția unei comunități de 1000 de investitori de tip angel care să susțină start-up-uri românești cu ADN global, conectând diaspora cu oportunitățile locale.

În cadrul acestei sesiuni StartUp România – Inovație, Accelerare, Capital, lideri din business, investitori și reprezentanți ai Senatului au lansat un obiectiv istoric: crearea unei rețele de business angels din diaspora până în 2035 și susținerea unei inițiative legislativă menită să stimuleze investițiile în startup-urile românești și să facă din România un teren fertil pentru antreprenoriatul global.

Un moment major al Summitului a fost prezentarea RePatriot Excellence Program (RPEP), un program strategic național inspirat de modelul Baldrige din SUA. RPEP își propune să crească competitivitatea organizațiilor românești – companii, universități, administrații – prin standarde de excelență și evaluări transparente.

Programul este un transfer de know-how sprijinit de profesioniști români sub îndrumarea lui Steven Hoisington din Statele Unite, program care își propune să impacteze 300 de organizații românești care să facă România mai bună în următorii 10 ani.

Românii de pretutindeni au fost chemați să devină ambasadori ai turismului românesc. A fost prezentat concepul „RoBoost”, un proiect generat de Repatriot care vizează promovarea turismului experiențial. A fost propusă ideea ca 2027 să fie lansării unei campanii masive de revenire.

“În 2027, vrem să transformăm această idee în realitate și să organizăm, împreună, primul An al Revenirii. Următorii 10 ani pot fi construiți pe acest impuls colectiv – o mișcare care reface punțile, regenerează comunități și transformă apartenența într-o forță de dezvoltare” a declarat Emil Munteanu antreprenor și lider Roboost. „Să deschidem porțile și cetățenilor țărilor de adopție, invitându-i să guste experiențe din copilăria noastră, creând astfel un pod cultural care nu doar revitalizează economia locală, ci și reconectează o națiune dispersată.” a spus Dana Bucin, Consul Onorific și avocat Connecticut SUA.

Ultimele două zile ale Summitului RePatriot 2025 au adus împreună români din țară și din diaspora într-un cadru profund de conectare cu rădăcinile, natura și spiritualitatea românească. Dacă primele zile au conturat direcțiile strategice pentru următorul deceniu, finalul ediției aniversare au fost de lucru direct dar și celebrare a identității și a legăturilor care ne definesc ca națiune.

Sâmbătă, delegația RePatriot a ajuns în inima podgoriei Dealu Mare, unde mai multe crame au găzduit participanții într-o experiență memorabilă de turism viticol. Degustarea vinului a devenit un ritual al descoperirii și reconectării cu rădăcinile, o întoarcere simbolică la „via părintească” – imagine biblică a grijii și continuității. „Nu este doar o degustare de vin, ci o întoarcere la rădăcini. Am simțit că fiecare pahar spune povestea pământului românesc și a oamenilor care îl îngrijesc cu dragoste și dăruire” – Lucian Rotar, antreprenor Paris.

Duminică, participanții au descoperit și Therme București, un proiect de referință al antreprenoriatului românesc. Aici, apa adusă din străfundurile pământului este pusă la lucru prin tehnologie și viziune, devenind o experiență unică de sănătate, relaxare și turism.

„Therme este exemplul viu că România poate crea destinații de wellness de talie mondială, bazate pe resurse naturale și pe ingeniozitatea antreprenorilor locali.” – a spus Marius Bostan, om de afaceri și inițiator Repatriot.

Duminică dimineața, o delegație a urcat la Dealul Patriarhiei, unde a participat la Sfânta Liturghie oficiată de Preasfințitul Părinte Varlaam, Episcop Vicar Patriarhal. Atmosfera solemnă, cântările corului și comunitatea unită în rugăciune au făcut din această zi o experiență spirituală de neuitat.Românii s-au rugat pentru pace, pentru cei dragi, dar și pentru dușmani și pentru cei rătăciți de propaganda străină, cu mesaj de iubire, iertare și unitate.

„Astăzi am simțit că RePatriot nu este doar o comunitate de antreprenori, ci o familie în rugăciune, legată prin credința în Dumnezeu și dragostea pentru țară.” a declarat Mihai Ungurenuș, antreprenor (RadicStar, Livada Bunicului-Corbi) și lider Repatriot.

Pe parcursul Summitului au sosit urări din toate colțurile lumii, din partea celor care nu au putut fi prezenți fizic, dar s-au alăturat online. Transmisiunile Live au atins un record de peste 10.000 de spectatori conectați simultan, depășind astfel precedentul record stabilit de RePatriot în perioada pandemiei. .

„Transmit cele mai calde felicitări la aniversarea a 10 ani de RePatriot. Tatăl meu, Ion Rațiu, a fost cu adevărat unul dintre primii repatriați, întorcându-se în ianuarie 1990. Îl comemorăm și astăzi, amintindu-ne de exemplul său de patriotism și statornicie, în fiecare an la Turda, în cadrul Dialogurilor Rațiu pentru Democrație. El rămâne un model de urmat, iar eu cred că mulți dintre dumneavoastră, RePatrioți, îl urmați deja. Vă transmit cele mai bune gânduri și urări de succes în continuare.” spune de la Londra Nicolae Rațiu, investitor în România și Președinte al Fundației Rațiu.

Summitul RePatriot 2025 nu a fost doar o celebrare a 10 ani de activitate, ci și un angajament ferm pentru următorul deceniu. O chemare la acțiune pentru românii de pretutindeni care sunt invitați să se conecteze, să se implice, să investească și să fie vocea pozitivă a României în lume.

„Acest Summit este și o expresie a reușitei românești de aici și din lume. Cei care au venit s-au remarcat prin faptul că au transformat dorul în putere și încrederea în victorie. Ei ne arată că oriunde am fi, purtăm în noi lumina unui neam care nu se frânge, ci înflorește. Avem mare încredere că România și Republica Moldova se vor dezvolta împreună ca leagăn al românilor.” a declarat Felix Pătrășcanu, Vicepreședinte al Romanian Business Leaders, unul dintre liderii Repatriot.

„România nu mai e doar o promisiune, e o certitudine. Urmează să o construim împreună, cu diaspora ca partener strategic.” a fost mesajul comun al liderilor RePatriot.

RePatriot este inițiativa RBL care conectează românii de pretutindeni cu patria — un pod viu între diaspora și oportunitățile României. Lansat în 2015, în cadrul summitului RBL, RePatriot a crescut din dorința simplă, dar profundă, de a transforma distanța în dialog, iar dorul în acțiune. Pentru detalii, parteneriate, acreditări sau alte acțiuni puteți scrie la office@repatriot.ro / 0722655080.

Romanian Business Leaders (RBL) este vocea și vehiculul de acțiune al liderilor din mediul privat de business pentru construcția unei Românii în care generațiile viitoare să își dorească să trăiască. Misiunea fundației este ca România să devină o țară mai bună pentru afacerile responsabile și, în felul acesta, pentru toți românii. Proiectele acesteia se subscriu celor trei domenii considerate esențiale pentru schimbare: antreprenoriat, educație și bună guvernare. Mai multe pe www.rbls.ro