Hidroelectrica scumpește energia din octombrie 2025. Facturile românilor vor crește după noile tarife impuse de Transelectrica

Hidroelectrica va crește prețul la energia electrică începând din octombrie 2025. Motivul este că Transelectrica, compania care se ocupă de transportul energiei, a mărit tarifele. După ce s-a ridicat plafonarea prețurilor, mulți români au trecut la Hidroelectrica pentru că oferea cele mai mici tarife din piață. Totuși, după această scumpire, este posibil ca energia de la Hidroelectrica să ajungă mai scumpă decât la alte firme.

Compania explică faptul că, din 1 septembrie 2025, tariful impus de Transelectrica a crescut de la 7,04 lei la 12,79 lei pentru fiecare megawat-oră (MWh). Această creștere va duce automat la o majorare a facturilor clienților. Noul preț se va vedea pe facturile emise din octombrie 2025 și se aplică pentru energia consumată din septembrie încolo.

În prezent, tariful Hidroelectrica diferă în funcție de contract și de zona de distribuție, dar pentru clienții casnici (persoane fizice), prețurile sunt liberalizate din 1 iulie 2025 și sunt între 1,03 și 1,12 lei pentru fiecare kilowatt-oră (kWh).

„Vă aducem la cunoştinţă că, începând cu data de 1 septembrie 2025, a intrat în vigoare noua valoare a tarifului reglementat pentru serviciile de sistem, aplicat de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice <Transelectrica> S.A.. Conform Ordinului Ministrului Energiei nr. 60 din 26.08.2025, publicat în Monitorul Oficial, tariful a fost majorat de la 7,04 lei/MWh la 12,79 lei/MWh. Această creştere tarifară, impusă prin reglementare, va conduce la o majorare a preţului final facturat pe care îl veţi plăti pentru energia electrică consumată”, anunță Hidroelectrica.

Totuși, se spune că prețul energiei ar putea scădea. Ministerul Energiei lucrează la un nou sistem prin care facturile oamenilor să fie mai mici, dar fără să fie afectată piața. Ministerul Energiei poartă discuții cu producătorii și furnizorii de energie ca să găsească cea mai bună soluție.

Oficialii români au spus că prețul energiei ar putea ajunge la aproximativ 1 leu pentru fiecare kilowatt-oră, iar familiile cu venituri mici ar putea avea prioritate. Tariful ar putea varia între 1 leu și 1 leu și 10 bani pe kilowatt-oră, adică mai puțin decât plătesc acum majoritatea oamenilor. Ministerul Energiei ia în calcul două variante:

prima, în care toți consumatorii ar beneficia de prețul redus;

a doua, în care doar familiile cu venituri mici (aproximativ 3,7 milioane de persoane care câștigă sub 2.500–3.000 lei pe lună) ar primi ajutorul.

De altfel se caută soluții pentru ca energia să fie cumpărată mai ieftin. Cum aproximativ jumătate din factura finală reprezintă costul energiei, dacă acest preț scade, atunci și taxele vor fi mai mici, iar oamenii vor plăti mai puțin.