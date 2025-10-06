Astăzi, 6 octombrie 2025, Hidroelectrica și Vestas au semnat contractul pentru asigurarea serviciilor de mentenanță a turbinelor din cadrul Parcului Eolian Crucea Nord. Documentul a fost semnat de Bogdan Badea, Președintele Directoratului Hidroelectrica, Șrdan Cenic, Vicepreședinte Vânzări și Director General al Vestas Mediterranean East, și Jose Julio Jimeno Gutierrez, Vicepreședinte Senior al Vestas și Președinte al Vestas Mediterranean.

La ceremonie au fost prezenți și alți reprezentanți ai celor două companii, printre care Ianaș Rădoi, Director Operațional al Hidroelectrica, Marius Vintilă, Director al Filialei Eoliene, precum și Jose Luis Jimeno, Șrdan Cenic și Dan Petre din partea Vestas.

”Semnăm astăzi, alături de un partener extrem de serios, un document prin care securizăm pentru următorii 5 ani funcționarea optimă a parcului eolian pe care Hidroelectrica îl deține la Crucea. Vom face împreună cu Vestas lucrările de mentenanță cu garantarea disponibilității turbinelor eoliene Vestas model v112 3MW MK1a, a sistemelor SCADA, PPC si AEOS”, a declarat Bogdan Badea, CEO Hidroelectrica. “Ne dorim să accelerăm ritmul investițional, concomitent cu securizarea activelor pe care le avem deja în operare. Partea de mentenanță este vitală pentru menținerea capacității de producție a companiei, ceea ce ne face să alegem cu grijă cei mai buni colaboratori pe care îi oferă piața.” „Suntem mândri să continuăm colaborarea noastră cu Hidroelectrica la parcul eolian Crucea Nord din România, unde echipa locală a Vestas rămâne dedicată excelenței operaționale, siguranței și maximizării disponibilității turbinelor. Acest proiect face parte din cei peste 1,2 GW pe care îi deservim în prezent în țară, consolidând angajamentul nostru pe termen lung față de partenerul nostru și față de piața românească”, a declarat Șrdan Cenic, vicepreședinte vânzări și director general Vestas Mediterranean East.

Contractul, cu o valoare de aproximativ 100 milioane lei (fără TVA), a fost atribuit pe 1 octombrie 2025, în urma unei proceduri de achiziție publică. Acordul prevede servicii complete de mentenanță predictivă, preventivă și corectivă, monitorizare de la distanță și furnizarea pieselor de schimb, asigurând o disponibilitate minimă garantată de 97% a turbinelor.

Parcul Eolian Crucea, cu o capacitate instalată de 108 MW, a fost achiziționat de Hidroelectrica în 2021, fiind primul proces de fuziune și achiziție realizat în România de o companie de stat. În prezent, Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie regenerabilă din țară, cu 188 centrale hidro (6,4 GW) și Parcul Eolian Crucea cu 108 MW instalați.