Hidroelectrica încheie un contract cu Vestas pentru asigurarea disponibilității turbinelor Parcului Eolian Crucea Nord

Serviciile, evaluate la 99.782.280 lei, fără TVA, vor fi furnizate de Vestas CEU România SRL. Contractul, care se va derula pe o perioadă de 5 ani, vizează garantarea disponibilității turbinelor eoliene Vestas model V112 – 3MW MK1a, precum și a sistemelor SCADA, PPC și AEOS. În cadrul acestuia sunt incluse servicii de mentenanță predictivă, preventivă și corectivă, monitorizarea de la distanță a turbinelor, livrarea și instalarea pieselor de schimb, precum și furnizarea de echipamente, consumabile și personal specializat.

Prin acest parteneriat, Hidroelectrica își propune să asigure o exploatare eficientă și sigură a instalațiilor din Parcul Eolian Crucea Nord, completând activitățile proprii cu expertiza unuia dintre cei mai importanți furnizori globali de soluții pentru energie eoliană.

„Atribuirea acestui contract ne asigură consolidarea performanței operaționale a parcului eolian de la Crucea, a declarat Bogdan Badea, CEO-ul companiei Hidroelectrica. Colaborarea cu Vestas ne oferă garanția unor servicii de înaltă calitate și ne sprijină în atingerea obiectivelor de eficiență și siguranță în exploatarea capacităților de producție”. ”Nu ezităm să investim. Vrem să adaugăm la Crucea Nord partea de stocare cu baterii cu tehnologie Li-ion. Puterea nominală a acestei instalații va fi de 36 MW, cu o capacitate de stocare de 72 MWh. Sunt pași concreți pe care îi facem către hibridizare și optimizarea producției, pași pe care îi facem concomitent cu consolidarea activelor existente prin asigurarea mentenanței și disponibilității agregatelor” – a afirmat Bogdan Badea.

Reamintim că Parcul Eolian Crucea, cu o capacitate instalată de 108 MW, a fost achiziționat de Hidroelectrica în 2021, reprezentând prima tranzacție de tip M&A realizată în România de o companie de stat.

Karoly Borbely, directorul general al Hidroelectrica, a declarat că transparența, profesionalismul și respectarea planului de afaceri sunt esențiale pentru creșterea valorii companiei pe bursă. El a prezentat realizările mandatului său și proiectele noi, subliniind că investițiile în energie regenerabilă și modernizările infrastructurii sunt vitale pentru dezvoltarea firmei. Borbely a precizat că valoarea companiei se bazează atât pe investițiile majore în activitatea de bază, cât și pe crearea de noi capacități de producție, în special în sectorul fotovoltaic și eolian.

Hidroelectrica derulează primul proiect de stocare cu baterii Li-ion la Parcul Eolian Crucea Nord, investiție de aproape 80 milioane lei, și pregătește o altă investiție la Gogoșu, cu o capacitate de 256 MWh. Compania dezvoltă și proiecte fotovoltaice pe râul Olt, printre care sistemul flotant „Nufărul”. Pentru modernizări, au fost semnate contracte la Vidraru (188 milioane euro) și Stejaru (97 milioane euro), iar alte lucrări sunt planificate la CHE Brădișor, Moroieni, Dobrești și Scropoasa.

În mai puțin de doi ani, numărul clienților casnici a crescut cu 65%, iar datoriile și facturile restante s-au redus mult. Borbely a spus că firma se mândrește și cu portalul online, care face mai ușoară semnarea contractelor și comunicarea cu clienții.

La capitolul financiar, compania a obținut 0,51 miliarde lei din plasamente, a plătit aproape 8 miliarde lei ca dividende și a achitat taxe și impozite de 2,6 miliarde lei doar în 2024. Borbely a precizat că pentru o companie listată la bursă, încrederea investitorilor și adaptarea la piață sunt esențiale. El a concluzionat că a reușit atât o listare istorică, cât și consolidarea afacerii prin investiții importante.

„Valoarea adăugată a companiei este generată atât din investiții masive în activele core ale business-ului, cât și prin dezvoltarea de noi capacități de producție din zona de regenerabile – fotovoltaic și eolian. Ne putem mândri cu un portal online ușor de utilizat, care simplifică procesul de contractare și comunicarea cu clienții. Pentru o companie listată, adaptarea la piață și încrederea investitorilor sunt fundamentale. Am reușit o listare istorică, dar și consolidarea business-ului prin investiții majore”, precizează directorul general al Hidroelectrica.

