Obținerea unui loc de parcare în București este o provocare zilnică pentru mii de șoferi. În Capitală circulă aproximativ 1,8 milioane de autovehicule, în timp ce numărul spațiilor disponibile abia ajunge la 250.000. Investițiile recente ar putea ridica cifra spre 300.000, dar cererea rămâne mult mai mare decât oferta.

În consecință, fiecare drum cu mașina se transformă într-o căutare prelungită pentru un loc liber. Situația este similară atât pentru parcările de reședință, cât și pentru cele destinate opririlor temporare.

Infrastructura nu a reușit să țină pasul cu expansiunea parcului auto, iar mulți șoferi aleg să lase mașina în locuri nepermise, scriu cei de la lovedeco.

Dincolo de inconvenientele zilnice, această lipsă de spații a generat un sistem profitabil pentru administrațiile locale. Doar în 2024, Compania Municipală Parking București a adus peste 73 de milioane de lei la bugetul Primăriei din taxele percepute pentru utilizarea temporară. Tarifele aplicate au fost de 5 lei pe oră sau 30 de lei pe zi.

Pentru a primi un loc de parcare, dosarul trebuie pregătit și depus la primăria de sector. Deși fiecare administrație are particularități, setul de acte este în mare parte identic.

Este nevoie de:

Cerere tip completată cu datele personale și ale vehiculului;

Copie după cartea de identitate care dovedește domiciliul în București;

Copie după certificatul de înmatriculare al mașinii;

Poliță RCA valabilă și Inspecția Tehnică Periodică la zi;

Contract de leasing sau comodat, dacă autoturismul nu este proprietatea solicitantului.

Unele primării cer și dovada achitării taxelor locale înainte de semnarea contractului. În Sectorul 6, spre exemplu, acest document este obligatoriu pentru validarea dosarului.

Pe lângă actele standard, autoritățile locale pot introduce și condiții suplimentare. Printre cele mai des întâlnite se numără:

Autoturismul să fie înmatriculat în București;

Solicitantul să aibă domiciliul în imobilul din apropierea parcării;

Atribuirea unui singur loc pentru fiecare apartament;

Acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Aceste reguli sunt gândite pentru a limita abuzurile și pentru a distribui cât mai echitabil spațiile existente. Totuși, în cartierele aglomerate, locurile devin disponibile doar atunci când un alt locatar renunță la ele.

După completarea dosarului, urmează depunerea efectivă a cererii. Majoritatea sectoarelor au digitalizat procesul, folosind platforme online precum GIS în Sectorul 3 sau aplicația dedicată Sectorului 5. Aceste soluții reduc timpul de așteptare și elimină cozile de la ghișeu.

Pentru cei mai puțin familiarizați cu mediul digital, cererea se poate depune și fizic la serviciul de parcări al primăriei. După înregistrare, documentele sunt evaluate, iar disponibilitatea locurilor din zona solicitantului este verificată.

Dacă numărul cererilor depășește spațiile existente, se organizează o licitație internă conform regulamentului sectorului. În cazurile norocoase, atribuirea se face direct, fără competiție.

În momentul aprobării, solicitantul primește o autorizație de parcare. Aceasta poate fi nominală – valabilă exclusiv pentru mașina indicată în cerere – sau nenominală, utilizabilă de mai multe vehicule ale familiei. În anumite cazuri, locurile pot fi folosite și de alți șoferi în schimbul taxei orare de 5 lei.

Este important de reținut că spațiul nu devine definitiv al solicitantului. Contractul este valabil doar până la sfârșitul anului și se prelungește automat doar dacă taxa anuală este achitată până la 31 martie. Neplata duce la pierderea imediată a dreptului de folosință.

Orice schimbare legată de vehicul, cum ar fi numărul de înmatriculare sau polița RCA, trebuie comunicată autorităților în cel mult 30 de zile.

Taxele anuale variază de la un sector la altul și sunt influențate de poziționarea locului. În general, costurile se situează între 376 și 754 de lei, conform hotărârilor Consiliului General al Municipiului București.

Un exemplu concret este Sectorul 5, unde tarifele sunt diferențiate pe zone:

Zona A – 683 lei/an;

Zona B – 569 lei/an;

Zona C – 455 lei/an;

Zona D – 341 lei/an.

În Sectorul 4, locuitorii care nu obțin un loc de reședință pot plăti un tarif anual de 540 de lei pentru a-și parca mașina. În zonele centrale, costurile sunt mai mari, în timp ce în periferie sunt mai reduse, însă concurența pentru spații rămâne ridicată.