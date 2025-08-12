Primăria Sectorului 4 intenționează să creeze o nouă categorie de tarifare pentru parcările publice – „zona roșie” – care ar urma să se adauge celor deja existente: zona verde și zona galbenă. Potrivit proiectului de hotărâre aflat în dezbatere publică, această măsură ar impune o taxă de 4 lei pe oră, între orele 08:00 și 20:00, pentru toate vehiculele, inclusiv pentru cele ai căror proprietari au achitat taxa specială de dezvoltare de 540 de lei.

Pe timpul nopții, între 20:00 și 08:00, tariful ar scădea la 1 leu pe oră, interval în care șoferii care au plătit cei 540 de lei anual ar putea parca gratuit. Proiectul de hotărâre prin care se va introduce zona roșie este supus dezbaterii publice până în luna septembrie și poate fi consultat aici.

Autoritățile locale susțin că noua categorie de parcare este necesară pentru fluidizarea traficului și o mai bună administrare a domeniului public. Potrivit raportului de specialitate, măsura ar urmări:

„Degrevarea zonelor centrale și intens circulate de blocaje cauzate de ocuparea îndelungată a locurilor de parcare

Creșterea gradului de disciplină în utilizarea domeniului public

Asigurarea unui echilibru între nevoile rezidenților și ale vizitatorilor

Creșterea veniturilor la bugetul local printr-o administrare eficientă și coerentă a parcărilor publice”

Proiectul se află în consultare publică până la 16 septembrie, perioadă în care cetățenii pot trimite opinii și propuneri la adresa de e-mail a primăriei (contact@ps4.ro).

Inițiativa vine la aproximativ opt luni după introducerea taxei speciale de dezvoltare, de 540 lei/an, impusă proprietarilor de autovehicule fără loc de parcare rezidențial. Primăria intenționează să mențină această taxă timp de un deceniu.

La momentul adoptării, primarul Daniel Băluță a prezentat-o drept un avantaj pentru locuitorii sectorului:

„Posesorii de autoturisme înmatriculate în Sectorul 4, care nu dețin în momentul de față un loc de parcare, ar putea avea posibilitatea accesării parcajelor publice ori a spațiilor similare acestora, în care staționarea vehiculelor nu este restricționată. Pentru această facilitate, deținătorii mașinilor vor putea achita o taxă anuală redusă la 540 de lei, față de 720 de lei, cât plăteau până acum în fiecare an, în baza abonamentelor lunare în valoare de 60 de lei.”

În prezent, însă, această taxă permite parcarea gratuită doar în zona verde (1 leu/oră), nu și în zona galbenă (4 lei/oră), unde plata este obligatorie pentru toți utilizatorii. Dacă noua „zonă roșie” va fi aprobată, șoferii vor pierde gratuitatea și în timpul zilei, în zonele centrale.

Această schimbare riscă să reaprindă nemulțumirile șoferilor, deja tensionate de faptul că o taxă prezentată ca „facilitate” se transformă treptat într-o plată obligatorie, fără beneficii extinse pe toată durata zilei.