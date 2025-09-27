Rechemarea vizează mai multe modele BMW fabricate între 2019 și 2022, inclusiv 330i, 530i, Z4, X3, X4, 430i și 230i, precum și aproximativ 1.469 de unități Toyota Supra, care folosesc aceeași componentă defectă.

Proprietarii vehiculelor afectate vor fi notificați începând cu 14 noiembrie 2025, iar reparațiile vor fi realizate gratuit în cadrul rețelei de dealeri autorizați.

Până la remedierea defecțiunii, autoritățile recomandă ca vehiculele să fie parcate în aer liber, departe de alte mașini sau clădiri, pentru a diminua riscul în cazul unui eventual incendiu.

Aceasta nu este prima rechemare majoră a constructorului german în America de Nord. În urmă cu un an, BMW a retras peste 720.000 de vehicule din cauza unei pompe electrice defecte, care prezenta, de asemenea, riscuri de incendiu.

China va introduce, începând de anul viitor, obligația obținerii unei licențe de export pentru vehiculele electrice, a anunțat vineri Ministerul Comerțului, ca măsură de prevenire a practicilor neloiale ale comercianților neautorizați și de protejare a reputației mărcilor auto chineze pe piețele internaționale.

Potrivit noilor reglementări, doar producătorii auto și companiile lor autorizate vor avea dreptul să solicite permise de export, o procedură care este deja în vigoare pentru vehiculele pe benzină și hibride.

Autoritățile au motivat măsura prin problemele create de exportatorii neautorizați, care trimit vehicule electrice în țări fără rețele de service post-vânzare, afectând astfel experiența utilizatorilor și reputația brandurilor.

Wu Songquan, director în cadrul Centrului de Cercetare pentru Politici al China Automotive Technology, a subliniat că astfel de practici generează și războaie de preț pe piețele internaționale, conducând la scăderea profiturilor.

”Aşa cum marile branduri internaţionale şi-au câştigat încrederea globală prin calitate, şi producătorii chinezi trebuie să stabilească procese standardizate şi exporturi de înaltă calitate”, a scris Wu într-un articol.

Mii de comercianți locali, susținuți de guvernele regionale, au profitat încă din 2019 de un mecanism prin care vehiculele noi erau exportate sub eticheta de „second-hand”, contribuind astfel la absorbția supraproducției interne și la creșterea artificială a PIB-ului local, conform unor rapoarte Reuters.

Președintele producătorului auto de stat Changan, Zhu Huarong, a cerut în această vară măsuri mai stricte împotriva acestor exporturi mascate, avertizând că practica ar putea provoca „daune majore” reputației mărcilor chineze pe plan internațional.

Exporturile de vehicule electrice ale Chinei au atins anul trecut 1,65 milioane de unități, aproape dublu față de 2022.