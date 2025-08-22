Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a mărturisit că sistemul energetic românesc se află într-o situație extrem de complicată. Oficialul a spus că i-ar fi greu să dea o veste bună consumatorilor în acest context, deoarece a găsit un adevărat haos, în care toți dau vina unii pe alții pentru problemele actuale, dar puțini se uită la modul în care s-a ajuns aici.

El a explicat că, în ultimii zece ani, România a scos din producția de energie de bandă peste jumătate din capacitățile sale, ceea ce a dus la dependența actuală de importuri. Potrivit lui, mai mult de 20% din energia consumată în țară este adusă din afară, iar importurile se fac la ore de vârf, la prețuri care ajung să fie chiar de o mie de ori mai mari decât cele la care România exportă atunci când produce peste necesar.

Întrebat dacă această tendință ar putea fi inversată, ministrul a spus că s-a făcut deja o analiză detaliată asupra tuturor proiectelor majore din domeniu – de la hidrocentrale, la centrale pe gaz și până la proiectele nucleare de la Cernavodă, inclusiv Reactoarele 1, 3 și 4. El a precizat că, în următorii doi ani și jumătate, România ar putea aduce în sistem aproximativ 3.000 de megawați de producție constantă, ceea ce ar contribui la echilibrarea consumului intern.

„Sunt o persoană asumată şi corectă. Ca să fiu foarte sincer, mi-e foarte greu să găsesc o veste bună în haosul pe care l-am găsit în acest sistem extrem de complicat, în care toată lumea dă vina pe toată lumea pentru ce se întâmplă astăzi, dar nimeni nu se uită cum am ajuns aici. Cum în 10 ani de zile, în urma unor decizii, România şi-a scos din producţia de energie de bandă 56% din capacităţile de producţie. Şi asta a făcut ca să ajungem astăzi în situaţia în care mai bine de 20% din energia pe care o folosim în România, o importăm. Şi o importăm la ore de consum de vârf, la preţuri şi de 1.000 de ori mai scumpe decât exportăm noi în perioada de producţie de vârf, nu de consum de vârf. Foarte realist vorbind, am făcut o analiză pe toate proiectele României – am făcut o analiză serioasă: «Ce putem face?», «Când?» şi «Cum?». Am luat fiecare din aceste proiecte majore de creştere a capacităţilor energetice ale României – de la hidrocentrale, centrale pe gaz, centrale nucleare, de la Cernavodă – Reactorul 1, Reactorul 3 şi 4. În următorii doi ani şi jumătate, pe graficul pe care l-am construit şi l-am stabilit exact: progres fizic, progres financiar… ar trebui să intrăm cu aproximativ 3.000 de megawaţi în bandă. Şi, acolo, să reuşim să echilibrăm consumul nostru”, a spus, vineri, Bogdan Ivan, ministrul Energiei, în cadrul Conferinţei România Inteligentă „Bistrița-Năsăud, Poarta Transilvaniei, drumul spre valori autentice prin cultură și sport”, potrivit Antena 3.

Ministrul Energiei a spus că are două obiective clare pentru perioada următoare: reducerea prețului la energie pentru români și creșterea stabilității sistemului energetic național. El a arătat că România se află în prezent în top trei la cele mai mari tarife pentru energia electrică din Europa, situație pe care o consideră absurdă, în condițiile în care țara are un mix energetic solid, bazat pe nuclear, hidro și cărbune.

Ivan a amintit că, în 2020, România a decis să renunțe la centralele pe cărbune în următorii cinci ani, în timp ce state precum Polonia și Germania au ales să le păstreze în funcțiune până în 2039, respectiv 2050. În opinia lui, această decizie a reprezentat o formă de autosabotaj, care a pus România într-o situație dificilă.

Ministrul a explicat și cum, în prezent, Complexul Energetic Oltenia este folosit doar pentru a echilibra sistemul energetic național câteva ore pe zi, între 18:00 și 22:00, după care activitatea se oprește. El a atras atenția că repornirea cazanelor necesită opt ore, ceea ce face ca resursa să fie ineficient valorificată.