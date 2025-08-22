Hidroelectrica a anunțat că nu mai poate asigura furnizarea energiei către clienții casnici exclusiv din producția proprie, din cauza creșterii semnificative a numărului de consumatori care s-au portat în portofoliul companiei în ultimele luni. Această situație ar putea conduce, în viitor, la majorarea prețului de furnizare, a precizat societatea.

La sfârșitul lunii iunie, Hidroelectrica avea un total de 768.836 clienți, atât casnici, cât și non-casnici. În primele șase luni ale acestui an, furnizorul a câștigat peste 177.000 de noi clienți.

Informațiile au fost inițial făcute publice pe grupul de Facebook „Client Hidroelectrica”, unde administratorul a postat răspunsurile transmise de companie ca urmare a solicitărilor venite din partea consumatorilor.

Hidroelectrica a confirmat pentru HotNews.ro că răspunsurile sunt autentice.

Una dintre întrebări a vizat o declarație făcută în luna mai de un oficial al companiei, potrivit căreia Hidroelectrica nu are capacitatea de a prelua toți clienții casnici din România.

Oficialii Hidroelectrica au explicat că nu pot și nici nu doresc să preia toți clienții casnici din România, deoarece necesarul acestora depășește capacitatea de producție a companiei. Ei au precizat că, pe lângă clienții casnici, Hidroelectrica are în portofoliu și contracte importante cu clienți non-casnici, printre cei mai mari consumatori din țară.

De asemenea, nu există un număr maxim fix de clienți pe care compania îl poate prelua, deoarece acest lucru depinde de profilul de consum al fiecărui client.

„Hidroelectrica nu poate și nu dorește să preia toți clienții casnici din România, pentru simplul motiv că necesarul de energie al consumatorilor casnici depășește capacitatea de producție a companiei. În plus, Hidroelectrica deține în portofoliu și contracte semnificative de furnizare energie electrică către clienți non-casnici, unii dintre cei mai mari consumatori din România. Nu putem vorbi despre un număr maxim fix de clienți pe care îl putem prelua, deoarece acest lucru depinde de profilul de consum al fiecărui client”, au precizat aceștia.

Compania, recunoscută pentru tarifele sale cele mai mici de pe piața de energie, afirmă că oferă clienților săi o propunere „corectă” și nu intenționează să furnizeze una „mai puțin atractivă”.

Totuși, „în contextul creșterii accelerate a cererii din partea consumatorilor casnici, Hidroelectrica se regăsește începând cu luna mai 2025 în poziția de a achiziționa o parte din cantitatea necesară de energie electrică pentru acoperirea necesarului clienților casnici. Această energie poate avea un preț mai ridicat decât cel al producției proprii (hidro), ceea ce ar putea influența în viitor prețul oferit clienților”, se mai menționează în răspunsul companiei.

Conform legislației în vigoare, furnizorii de energie au dreptul să modifice prețurile din contractele aflate în derulare, dacă nu există alte clauze specifice, cu condiția de a notifica clienții cu cel puțin 30 de zile înainte. În cazul în care clienții nu acceptă modificarea prețului, aceștia pot denunța unilateral contractele.

Într-un comunicat din luna iunie, Hidroelectrica a precizat că „preluarea de noi clienți se desfășoară fără limitări”.

„În contextul îngrijorărilor apărute recent în spațiul public, Hidroelectrica dorește să ofere asigurări că nu există un număr limită de clienți pe care compania îi poate prelua în această perioadă”, au precizat atunci reprezentanții companiei.

Aceștia subliniau că furnizorul „are capacitatea operațională și logistică necesară pentru a gestiona eficient toate solicitările de încheiere a contractelor de furnizare a energiei electrice, indiferent de volumul cererilor”.

În prezent, Hidroelectrica este cel mai ieftin furnizor de energie de pe piață, oferind un preț de 1,04 – 1,1 lei/kWh, în funcție de zona de distribuție.