Bogdan Ivan a declarat că, după ce a preluat mandatul de ministru al Energiei, și-a propus ca obiectiv principal scăderea prețului energiei pentru români. El a subliniat că energia nu este un privilegiu, ci o necesitate de bază, și că oamenii trebuie să-și poată încălzi locuințele și să-și susțină familiile și afacerile fără teama facturilor mari.

Pentru aceasta, ministerul lucrează la un set de măsuri menite să asigure facturi mai mici pentru populație, stabilitate și predictibilitate pentru economie și un sistem energetic sigur și sustenabil.

„Am preluat mandatul de ministru al Energiei cu un obiectiv ambiţios, la care lucrez zi de zi: scăderea preţului energiei pentru români. Energia nu este un privilegiu, este o nevoie de bază. Oamenii trebuie să îşi poată încălzi casele, să îşi poată susţine familiile şi afacerile fără teama de facturi împovărătoare. Lucrăm aşadar la un set de măsuri care să asigure: facturi mai mici pentru populaţie; stabilitate şi predictibilitate pentru economie; un sistem energetic sigur şi sustenabil”, a declarat acesta.

Ministrul Energiei a precizat că procesul implică discuții, adaptări și luarea de decizii fundamentate și responsabile.

Bogdan Ivan a explicat că procesul de reducere a prețului energiei nu este simplu, implică consultări, ajustări și decizii responsabile, dar obiectivul este clar: românii trebuie să plătească mai puțin pentru energie, iar toate măsurile asumate vor fi comunicate transparent și responsabil.

„Nu este un proces simplu – presupune consultări, ajustări şi decizii responsabile – dar direcţia este una clară: românii trebuie să plătească mai puţin pentru energie! Vom reveni cu toate măsurile asumate în faţa Guvernului şi le vom comunica transparent şi responsabil, aşa cum am promis”, a spus acesta.

În altă ordine de idei, amintim că Guvernul României, prin Ministerul Energiei, a comunicat două măsuri esențiale pentru menținerea stabilității pieței și protecția consumatorilor. Ministrul Bogdan Ivan a precizat că au fost identificate soluții concrete pentru reducerea facturilor la energie, iar în același timp a fost finalizată procedura de urgență privind aprovizionarea cu țiței. Autoritățile au subliniat că aceste acțiuni vor avea efecte directe atât asupra populației, cât și asupra economiei.

Ministerul Energiei a anunțat că, imediat după preluarea mandatului, a implicat principalii actori din sector pentru a găsi soluții viabile pe termen scurt și mediu, având ca obiectiv reducerea costurilor pentru consumatori.

Ministrul Bogdan Ivan a explicat că, în urma consultărilor, au fost stabilite opt măsuri ce pot fi aplicate imediat și care vizează scăderea vizibilă a prețurilor la energie. Aceste măsuri au fost consolidate într-un memorandum transmis Guvernului pentru punerea lor în practică.

„Toată energia României la aceeași masă! Am mobilizat toți actorii din sectorul energiei încă de la începutul mandatului de ministru al Energiei cu un scop clar: reducerea prețului energiei la consumatorul final! Cum? Împreună cu actorii din sectorul energetic am construit 8 soluții concrete, cu efect pe termen scurt și mediu, prin care facturile românilor vor scădea vizibil”, a transmis Bogdan Ivan.

